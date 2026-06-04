El "Vasco", el preferido de Riquelme

Rodolfo Arruabarrena se convirtió este jueves en el principal candidato de Juan Román Riquelme para asumir como nuevo entrenador de Boca, en reemplazo de Claudio Úbeda, luego de la eliminación en la Copa Libertadores y en medio de la búsqueda de un técnico para encarar el segundo semestre.

El ex lateral izquierdo, identificado con la historia reciente del club, podría tener su segundo ciclo al frente del plantel profesional después de su paso entre 2014 y 2016, etapa en la que consiguió dos títulos locales.

La dirigencia xeneize analiza su perfil por el conocimiento del mundo Boca, su vínculo con la institución y la experiencia acumulada en el exterior durante los últimos años, principalmente en Medio Oriente.

Arruabarrena viene de dirigir al Al-Taawoun de Arabia Saudita, mientras que anteriormente tuvo pasos por Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Egipto, además de haber conducido al seleccionado emiratí durante el proceso previo al Mundial de Qatar 2022.

Su primera experiencia como técnico boquense dejó como saldo la obtención del campeonato local y la Copa Argentina 2015, aunque también quedó atravesada por eliminaciones dolorosas ante River en torneos internacionales.

Operarán a Cavani

El uruguayo Edinson Cavani será operado de la columna lumbar en un intento por dejar atrás la lesión que lo mantiene alejado de las canchas desde febrero y que amenaza con poner fin a su carrera.

A los 39 años, el delantero uruguayo decidió someterse a una microcirugía tras no obtener resultados con los tratamientos realizados durante los últimos meses.

El atacante arrastra dolores crónicos desde un golpe sufrido ante Huracán en abril de 2025, y desde entonces se sometió a infiltraciones y a dos bloqueos lumbares, pero las molestias persistieron e incluso llegaron a afectarlo en actividades cotidianas.

La intervención incluirá una limpieza de los discos lumbares y la extracción de un quiste ubicado entre dos vértebras.

Aunque todavía no hay fecha confirmada para la operación, en Boca ya dan por hecho que se realizará durante el receso por el Mundial.

La recuperación demandará al menos dos meses: un primer período destinado al postoperatorio y otro enfocado en la readaptación física, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Por ese motivo, Cavani se perderá la pretemporada, el inicio de la segunda parte de la temporada y la serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins.

La decisión también descarta, por ahora, cualquier posibilidad de retiro. El uruguayo tiene la intención de volver a jugar antes de que finalice su contrato y despedirse dentro de una cancha.

En 2026 apenas disputó dos partidos oficiales: ingresó ante Platense y luego jugó frente a Racing el 20 de febrero, su última presentación.

Desde su llegada a Boca en 2023 acumula 28 goles en 81 partidos y, pese a los problemas físicos, la dirigencia siempre respaldó al delantero, que buscará una última oportunidad para volver a vestir la camiseta azul y oro antes de cerrar su carrera profesional.