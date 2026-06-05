Desestiman una presencia como “agente de control" enviada por el Gobierno Provincial

María Florencia Moreno se comunicó con El Diario de la República, a través de una Carta Documento, en relación a una nota publicada el 16 de enero del 2026 titulada: “Una prima del vicegobernador, espía en una entrevista periodística”.



El artículo planteó una situación que se suscitó durante una entrevista a una mujer que desesperadamente buscaba a su hijo que estaba internado en San Luis y que, tras días y horas de preocupación, fue hallado en Mendoza

Moreno en la Carta Documento que llegó este 3 de junio a la Redacción, aclara que su presencia en esa situación no fue como “agente de control enviada por el Gobierno Provincial” y señaló que no mantuvo conductas de “espionaje o intimidación”.

“Los hechos reales son sustancialmente distintos a los publicados: en ningún momento invoqué parentesco alguno, ni fui como agente del Gobierno Provincial, ni fui enviada para controlar, espiar ni interferir” en una entrevista.

“Mi presencia en el lugar obedecía a razones personales y mi deseo de acompañar y contener a una madre como lo venía haciendo desde hacía varios días atrás ya que había desaparecido su hijo. Asistí a esa mamá como un acto solidario, lo que no constituye ni remotamente un comportamiento e ignominioso”, puntualizó María Florencia Moreno.