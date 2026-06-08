Buscan proteger a San Martín del alza de tarifas por la eliminación de las “zonas frías”

El intendente de San Martín, Freddy Mirábile, inició gestiones urgentes con autoridades provinciales para proteger a las familias del departamento ante la llegada del invierno, un escenario agravado por la liberación de precios y el inminente recorte del subsidio por “Zona Fría” en la tarifa de gas impulsado a nivel nacional.

Mirábile mantuvo este lunes una reunión con el defensor del Pueblo de la Provincia de San Luis, Guillermo Belgrano Rawson en cuyo transcurso abordaron la situación que atraviesan los vecinos de la localidad y de todo el departamento San Martín, reconocido como una de las regiones más frías de la provincia. El invierno pasado se registró 61 días con temperaturas bajo cero y mínimas de hasta -14,5 °C.

A esa realidad climática se suma la falta de acceso a la red de gas natural, lo que obliga a muchas familias a depender exclusivamente de la energía eléctrica para calefaccionarse. Ante este panorama, la Municipalidad planteó tres ejes centrales: la suspensión de los cortes de energía eléctrica durante la temporada invernal, la implementación de una tarifa diferencial para San Martín y todo el departamento que contemple las extremas condiciones climáticas, y planes de financiación accesibles para familias y comercios que permitan afrontar los costos energéticos sin comprometer la continuidad del servicio.

Mirábile manifestó su profunda preocupación por la vulnerabilidad socioeconómica de los vecinos, que enfrentan dificultades extremas para pagar los servicios básicos en un contexto de crisis e ingresos precarios.

Además, alertó que la posible eliminación del beneficio de “Zona Fría” para San Luis implicaría aumentos directos de hasta el 50% en las boletas de gas domiciliario, lo que pondría en riesgo la salud y la dignidad de las familias de las distintas localidades.

“Quiero agradecer a Guillermo Marcelino Joaquín Belgrano Rawson por su predisposición, por escuchar las problemáticas de nuestra comunidad y por el compromiso demostrado durante el encuentro”, señaló el intendente. Desde el municipio aseguraron que seguirán gestionando para garantizar el acceso a la energía durante el invierno en San Martín y en todo el departamento.