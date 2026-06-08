No queremos esperar una tragedia: carta abierta al gobernador desde Mirador del Portezuelo

La creciente preocupación por la inseguridad en el barrio Mirador del Portezuelo (ciudad de San Luis) llegó hasta el despacho del gobernador Claudio Poggi a través de una carta abierta escrita por una vecina que decidió expresar públicamente el malestar y la inquietud que atraviesan numerosas familias de la zona.



La autora del texto, Erika Robles, reconstruyó el contraste entre la felicidad que significó para cientos de familias acceder a la vivienda propia en 2015 y la realidad que, según sostiene, se vive actualmente en el barrio, marcada por una sucesión de hechos delictivos que alteraron la tranquilidad de los vecinos.



"El sueño de la casa propia se encuentra cada vez más opacado por una preocupación creciente: la inseguridad", señala la carta, en la que se enumeran distintos episodios ocurridos durante los últimos meses.

Según detalla la vecina, se registraron robos en comercios, sustracción de motocicletas, intentos de robo de automóviles, ingresos a viviendas durante la madrugada, asaltos a trabajadores y estudiantes, además de otros hechos que afectaron a familias de diferentes sectores del barrio.

La carta sostiene que los delitos ya no aparecen como hechos aislados, sino como una problemática recurrente que genera temor e incertidumbre entre quienes habitan el complejo habitacional ubicado al norte de la ciudad de San Luis.

Uno de los episodios que más preocupación despertó entre los vecinos fue la denuncia realizada por una madre que aseguró que su hijo adolescente fue perseguido por desconocidos cuando se dirigía a un kiosco del barrio. Aunque la situación deberá ser esclarecida por las autoridades competentes, Robles afirma que el hecho impactó especialmente en las familias porque puso en el centro una de las principales preocupaciones actuales: la seguridad de los niños y adolescentes.

"Una motocicleta puede reemplazarse. Un teléfono puede volver a comprarse. Pero cuando sentimos que nuestros hijos pueden estar en riesgo, el miedo adquiere otra dimensión", expresa la carta.

La vecina reconoce que durante este año se avanzó con la instalación de alarmas comunitarias, pero considera que la medida resulta insuficiente frente a la magnitud del problema. Por ese motivo, reclama la implementación de políticas preventivas más amplias y efectivas.

Entre los pedidos dirigidos al Gobierno provincial figuran la instalación de cámaras de vigilancia monitoreadas de manera permanente, mayor presencia policial preventiva, recorridos regulares dentro del barrio y la creación de una dependencia de seguridad cercana que permita respuestas más rápidas ante emergencias.

El mensaje concluye con un llamado a actuar antes de que la situación se agrave. "No queremos esperar a que ocurra una tragedia para que la problemática reciba la atención que merece", advierte la autora.

A diez años de haber recibido las llaves de sus viviendas, los vecinos de Mirador del Portezuelo aseguran que hoy el reclamo ya no está vinculado a la infraestructura o los servicios, sino a la necesidad de recuperar una condición que consideran esencial para cualquier comunidad: la tranquilidad de vivir seguros.

El barrio Mirador del Portezuelo está ubicado en la zona sur de la ciudad de San Luis y la semana pasada fue noticia por un ataque que sufrió un adolescente cuando regresaba a su casa tras comprar en un almacén. Una camioneta blanca, con dos ocupantes, intentó interceptarlo y al advertir esta maniobra rápidamente el pibe corrió y volvió al negocio donde pidió ayuda. Este hecho volvió a instalar el miedo en la barriada por la inseguridad.