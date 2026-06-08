El cálculo irrefutable de una maestra que pone la cara

Dispuesta a no callarse ni a dejarse amedrentar por la presión gubernamental, la docente Mabel Becerra comparó los sueldos del sector antes y después de la llegada del gobernador Claudio Poggi y encontró resultados sorprendentes. O no tanto. La educadora llegó a la conclusión de que en la actualidad el salario de los maestros quedó muy por debajo de la canasta familiar. De allí su cartel de “Somos indigentes” que exhibió en un desfile en Villa Mercedes al que asistió el primer mandatario.

Becerra calculó que desde que asumió Poggi, el gobernador que estableció el 2026 como “El año de la Educación”, su salario perdió casi 6 millones de pesos. La operación fue hecho con lógica docente: la mujer tomó el precio de la canasta básica y lo comparó con su recibo de sueldo mes a mes, calculadora en mano. Y los números son elocuentes.

Férrea opositora a la gestión oficialista, la educadora fue sancionada por su escuela por protestar y mostrar la realidad de los docentes en un desfile realizado en Villa Mercedes, donde el gobernador recibió un abucheo generalizado. Indignado, el primer mandatario mandó a castigarla.

El minucioso trabajo de la docente también comparó la situación salarial de los maestros desde junio de 2023, cuando la provincia era gobernada por Alberto Rodríguez Saá. En aquel momento –evaluó Becerra-, su sueldo fue de 260 mil pesos y la línea de pobreza se medía por debajo de los 230 mil.

En setiembre del mismo año, el suedo de los maestros rozaba los 400 mil pesos, casi 80 mil pesos más que la canasta básica.

La debacle comienza en coincidencia con la llegada de Poggi y su ajuste. En sus redes sociales, Becerra mostró la documentación que indica que enero de 2024 un docente ganó 476 mil pesos, pero la canasta ascendió a casi 600 mil pesos, por lo que se evidenció el comienzo de la desvalorización.

Algunos meses después, en septiembre de 2024, Becerra cobró poco más de 800 mil pesos y la línea de pobreza se estableció cerca del millón de pesos, por lo que la brecha fue aún más amplia.

Para afinar y actualizar su cuenta, Mabel tomó su recibo de sueldo de enero de este año y vio que cobró por encima del millón de pesos, pero para no ser pobre en Argentina había que ganar por entonces casi 1.400.000 pesos. Más preciso y cercano, en abril de este año la docente ganó 1.246.037 pesos y la canasta básica rondó 1.469.768: la diferencia en contra de los trabajadores fue de 218.695 pesos.