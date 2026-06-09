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Pelota Vasca

Jeremías Sarome y Valentino Miranda se midieron con los mejores del país

Representaron a la federación provincial de esta especialidad en el torneo Argentino Sub-22 disputado en el Club Banco Provincia de Buenos Aires. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Jeremías Sarome y Valentino Miranda representaron a la Federación de Pelota Vasca de San Luis (FPVSL) en el Campeonato Argentino Sub-22 que se disputó el fin de semana en el Club Banco Provincia de Buenos Aires.

 

El certamen reunió a pelotaris de la mayoría de las federaciones provinciales y los exponentes puntanos ocuparon el 12° lugar en el tablero general.

 

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la delegación de San Luis por representarnos con compromiso, esfuerzo y dedicación en este importante campeonato.
Los jugadores Jeremías Sarome y Valentino Miranda defendieron nuestros colores con pasión, responsabilidad y orgullo, demostrando dentro y fuera de la cancha los valores de nuestro deporte.

 

Un reconocimiento especial para el DT Mariano Sarome, por su trabajo, acompañamiento y compromiso permanente con el desarrollo de nuestros deportistas”, expresó en sus redes la dirigencia de la Federación de Pelota Vasca de San Luis”.
 

 

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