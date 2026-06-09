Las lluvias desnudaron las falencias en el edificio del hospital “Justo Suárez Rocha”

El Hospital “Dr. Justo Suárez Rocha” de Villa Mercedes suspendió su atención habitual el pasado fin de semana luego de que las intensas precipitaciones provocaran filtraciones de agua y daños en los techos.

Por seguridad y para evitar incidentes eléctricos, se cortó el suministro de energía y las consultas generales quedaron canceladas. Solo se mantiene cobertura para urgencias.

El cierre preventivo expone nuevamente el deterioro de la infraestructura sanitaria en la provincia.

El episodio se produce apenas cinco meses después de que el gobernador Claudio Poggi visitara el hospital junto al intendente Maximiliano Frontera, la ministra de Salud Teresa Nigra, la directora general de Gestión de la Salud Arminda Matar y la directora del hospital Gloria Ayán.

En esa recorrida, el gobierno anunció una refacción integral del centro, que cubre las necesidades de toda la zona sur que incluye al barrio Feliciano Sarmiento.