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2 de julio

El día de la exacta mitad de año, el indicado para la reflexión y el balance

Ya pasaron 182 días del 2026 y para que termine queda exactamente la misma cantidad. El momento preciso es al mediodía. Cáncer pasa por el sol. ¿Qué significa?

Por redacción
| Hace 10 horas

Exactamente a las 12 del mediodía del jueves 2 de julio, el año 2026 estará en la mitad precisa de su recorrido. Con 182 días transcurridos y otros tantos por transcurrir, para algunos será momento de un balance de mitad de año, mientras que otros esperarán a fin de año.

 

 

Mientras algunas familias intentan planificar las vacaciones de invierno para recargar las pilas, el 2 de julio invita a pensar cómo encarar la segunda mitad de año. En los países con huso horario de verano, la hora exacta de la mitad es a las 13 y en los años bisiestos -2026 no es el caso- el día indicado es el 1 de julio.

 

 

En cuanto a la Astrología, la mitad de año es el paso de Cáncer por el Sol, lo que significa un momento de evaluación personal. Dicen que las personas que cumplen años en esta fecha son empáticas y protectoras. ¿Algunos ejemplos? Carlos Menem, Pancho Ibañez, Carolina Peleritti y Margot Robbie.

 

 

A nivel colectivo, el día de mitad de año es un punto de inflexión ideal para revisar los proyectos iniciados a principios de año y ajustar el rumbo de cara al segundo semestre. La energía exige crear vínculos más auténticos y consolidar bases seguras.

 

 

 

 

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