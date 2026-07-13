  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

21°SAN LUIS - Lunes 13 de Julio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

21°SAN LUIS - Lunes 13 de Julio de 2026

EN VIVO

Torneo Apertura 2026

La Liga del Norte Puntano ya tiene a sus finalistas

El Rincón de San Francisco del Monte de Oro le ganó a La Florida por 2 a 0 y clasificó a la final. Definirá el campeonato con Deportivo Candelaria.

Por redacción
| Hace 2 horas

Con goles de Leo Carrera y el Willy Fernández, el Club Atlético Rincón de San Francisco derrotó por 2 a 0 a La Florida y consiguió el pase a la final del Apertura 2026 de la Liga del Norte Puntano, instancia en la que definirá el título con Deportivo Candelaria, que derrotó de local a Defensores del Norte por 1 a 0.

 

El Rincón hizo una muy buena primera fase del torneo donde termino primero con 14 puntos, dos más que el Deportivo Candelaria su rival en la final. Además, tiene al goleador de la Liga del Norte José Ortiz, con 10 anotaciones.

 

En todo el Departamento Ayacucho hay mucha expectativa por esta final que será para alquilar balcones. El escenario, del choque al todo o nada, será en el Polideportivo de San Francisco del Monte de Oro.

 

Aún falta definir el día y el horario, pero se anticipa que será en el transcurso del venidero fin de semana. 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo