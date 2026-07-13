La Liga del Norte Puntano ya tiene a sus finalistas

Con goles de Leo Carrera y el Willy Fernández, el Club Atlético Rincón de San Francisco derrotó por 2 a 0 a La Florida y consiguió el pase a la final del Apertura 2026 de la Liga del Norte Puntano, instancia en la que definirá el título con Deportivo Candelaria, que derrotó de local a Defensores del Norte por 1 a 0.

El Rincón hizo una muy buena primera fase del torneo donde termino primero con 14 puntos, dos más que el Deportivo Candelaria su rival en la final. Además, tiene al goleador de la Liga del Norte José Ortiz, con 10 anotaciones.

En todo el Departamento Ayacucho hay mucha expectativa por esta final que será para alquilar balcones. El escenario, del choque al todo o nada, será en el Polideportivo de San Francisco del Monte de Oro.

Aún falta definir el día y el horario, pero se anticipa que será en el transcurso del venidero fin de semana.