Naschel: atribuyen a una "falla de comunicación" el bloqueo a festejos de la Selección

Los vecinos tuvieron que festejar en otros sectores de la localidad. Foto: captura de video/Naschel Noticias.

El histórico triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra no se vivió con absoluta tranquilidad en Naschel. Hubo un fuerte desahogo colectivo que terminó en polémica y enojo generalizado por un fuerte operativo policial que bloqueó el acceso a la Plaza San Martín, el principal punto de encuentro del pueblo.



A través de las redes sociales, la indignación se hizo sentir con fuerza durante la noche. Decenas de usuarios criticaron la medida de la Policía de la Provincia, tildándola de desmedida e "impensada", y remarcaron la contradicción de desplegar personal para evitar un festejo mientras que en otras situaciones de inseguridad se reclama mayor presencia.



El malestar escaló al punto de que muchos manifestaron sus intenciones de "festejar en la ruta" de cara al próximo partido para evitar las restricciones.



Ante el revuelo y el malestar, la Municipalidad de Naschel emitió un comunicado oficial desligándose de la autoría de los cortes, confirmando que se trató de "directivas emanadas del Ministerio de Seguridad" de San Luis. Incluso la propia intendenta, Valeria Kuhn, recurrió a sus redes personales para dar explicaciones directas y calmar las aguas.



"Yo personalmente iba en la caravana hacia la plaza cuando nos encontramos con el corte", relató la jefa comunal, quien detalló que al comunicarse con la comisaría local le informaron que la orden provincial buscaba evitar el ingreso de rodados al sector de la plaza para proteger a los peatones, y no prohibir la circulación de las personas.



Kuhn atribuyó el conflicto a una "falla de comunicación por parte de la comisaría local" al no notificar previamente al municipio para poder alertar a la población.



A pesar del malentendido y de pedir disculpas a los vecinos afectados, el Municipio confirmó que para la final del domingo el operativo de seguridad de la Provincia mantendrá las restricciones vehiculares. Quienes deseen sumarse a los festejos en la plaza deberán hacerlo obligatoriamente de manera peatonal.