River: los convocados por Coudet para enfrentar a Aldosivi

El director técnico de River, Eduardo "Chacho" Coudet, presentó la lista de los convocados para el primer partido oficial de la segunda mitad de la temporada 2026.

El encuentro pactado ante Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina se disputará en el Estadios Padre Martearena de Salta, donde buscará el pase a octavos de la competencia donde lo espera Independiente Rivadavia de Mendoza.

La "Lepra mendocina" venció por la mínima a Tigre el pasado domingo, en el Estadio Julio César Villagra, más conocido como "El Gigante de Alberdi", casa de Belgrano de Córdoba.

Por su parte, Coudet decidió llevar toda la artillería disponible con el objetivo de evitar sobresaltos, contando con la presencia 20 jugadores y entre ellos los nuevos refuerzos: los delanteros Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré; el uruguayo Mauro Arambarri; el lateral derecho Giovanni González y la nueva inclusión de Jeremías Martinet ocupando el puesto vacante que dejo el histórico arquero del "Millonario", Franco Armani.

El "Pulpo" hace unos días se despidió de la institución al decidir continuar su carrera en Atlético Nacional de Colombia donde también es ídolo.

iver llega luego a esta instancia luego de la sufrida victoria ante Cuidad de Bolívar por 1-0 con un gol de Juan Fernando Quinteros a los 41 minutos del segundo tiempo en el Estadio Único La Pedrera, que en ese entonces era dirigido por el ex entrenador Marcelo Gallardo.

Además, el equipo comandado por el "Chacho" Coudet, necesita seguir avanzando en la competencia, para volver a intentar levantar un trofeo después de más de dos años sin logros y sobre todo clasificarse nuevamente a la Copa Libertadores del próximo año, la cual no pudo disputar en 2026 al haber quedado en zona de Copa Sudamericana en 2025.

Los de Núñez tiene varias opciones para concretar este último objetivo, ya que todavía sigue con vida en la Copa Argentina como en la competencia internacional, las cuales en el caso de levantar el trofeo, automáticamente obtiene un lugar en la Libertadores.

Además de que este mes, post Mundial 2026, comenzará el Torneo Clausura, por lo que será importante acumular la mayor cantidad de unidades para tener los puntos en la Fase de Grupos, necesarios en la tabla anual para llegar a los primeros tres puestos que derivan en conseguir el boleto a la máxima competición internacional del continente en caso de no ganar el título.

Agencia NA