Franco Colapinto pone primero en Bélgica

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha del campeonato de Fórmula 1.

La actividad comenzará este viernes, con las primeras dos prácticas libres en el circuito de Spa-Francorchamps, que cuenta con 20 curvas y una extensión de 7,004 kilómetros.

La primera sesión de entrenamientos está programada para las 8:30 de la mañana (hora de Argentino). Luego será la segunda tanda, que iniciará a las 12 del mediodía y que también se extenderá durante una hora.

El sábado los fanáticos de la Fórmula 1 tendrán que madrugar, ya que la práctica libre 3 comenzará a las 7:30 de la mañana. Allí los pilotos tendrán sus últimas oportunidades para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que será a las 11 de la mañana.

Finalmente, la carrera del GP de Bélgica de Fórmula 1 será el domingo a las 10 de la mañana, el mismo día que se disputará la final del Mundial de fútbol que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México y que tendrá como protagonistas a Argentina y España.

En la última fecha del campeonato, que se disputó en el mítico circuito de Silverstone en Gran Bretaña, Colapinto tuvo una de sus mejores actuaciones en la categoría para remontar 10 posiciones y finalizar en el noveno puesto y así sumar dos puntos.

En lo que respecta a la pelea por el campeonato, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien tiene 179 puntos y quiere convertirse en el campeón más joven de la categoría.