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Copa Argentina

Noche histórica e inolvidable para Aldosivi: eliminó a River

"El Tiburón" se impuso inobjetablemente por 3 a 1 y ahora se cruzará con Independiente Rivadavia. 

Por redacción
| Hace 5 horas

Un River completamente desdibujado tuvo grandes problemas para generar situaciones de peligro, a pesar de un insuficiente sprint final, y cayó por 3-1 con Aldosivi, de gran efectividad y virtud para penetrar en la defensa rival, en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026.

 

En un partido disputado en el estadio "Padre Ernesto Martearena" de Salta, y con un incendio forestal próximo que pudo ser contenido durante el entretiempo, el conjunto marplatense ganó con tantos del delantero Tomás Fernández, en 11 del primer tiempo y 10 del segundo, y el atacante Nicolás Cordero en 29 de la primera etapa.

 

El tanto del descuento riverplatense llegó a los 41 minutos de la segunda parte, con un remate lejano del volante Lautaro Pereyra que se desvió por el delantero Rafael Santos Borré.

 

Con un triunfo que quedará guardado entre los más memorables de su historia, el conjunto que dirige Israel Damonte clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá con Independiente Rivadavia de Mendoza, campeón defensor, con fecha, horario y estadio a confirmar.

 

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