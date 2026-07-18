El domingo mundialista, Colapinto largará en el puesto 12
El argentino no pudo clasificar a la Q3 y quedó en el puesto 13 en la jornada previa a la carrera. Subirá un puesto en la grilla por la penalización a Isack Hadjar.
El piloto argentino Franco Colapinto, de Alpine, quedó eliminado en la Q2 de la clasificación y largará duodécimo en la carrera del Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha del campeonato de Fórmula 1.
Colapinto quedó en el decimotercer lugar, pero comenzará una posición adelante debido a la penalización que arrastra el francés Isack Hadjar.
Un puesto adelante del argentino quedó su compañero de equipo, Peter Gasly. La grilla se iniciará con Kimi Antonelli en el primer puesto y Max Verstappen en el segundo. El campeón del mundo Lando Norris quedó tercero en la clasificación pero también fue sancionado y largará desde mucho más atrás.
George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto son el resto de los pilotos que largarán en la zona de referencia.
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