Francia e Inglaterra se despiden en el partido que nadie quiere jugar

La Selección de Francia y su par inglés jugarán durante la tarde de este sábado 17 de julio, en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. El encuentro, que está programado para las 18 se disputará en el estadio Hard Rock de Miami y se podrá ver a través de TV Pública, Paramount+ y DSports. El árbitro designado es el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará el uruguayo Leodan González.

En un Mundial que había comenzado como uno de los principales candidatos, Francia fue sorprendida en la semifinal y perdió con España, su verdugo en los últimos torneos europeos, por lo que no podrá igualar el récord de disputar tres finales mundialistas consecutivas.

Así, el equipo que capitanea el delantero Kylian Mbappé, que encabeza la lista de goleadores junto al astro argentino Lionel Messi con ocho tantos, jugará ante Inglaterra el cuarto partido por el bronce de su historia, medalla que obtuvo en Suecia 1958 y México 1982, además de haber quedado en el cuarto lugar de España 1982.

Por su lado, el combinado inglés venía de eliminar a una de las selecciones más sorprendentes del Mundial, como lo fue Noruega en cuartos de final, pero su caída en un duelo inolvidable ante la Selección argentina les privó de jugar su segunda final en un Mundial. La única que jugó, la ganó.

Esta será la tercera participación del equipo inglés en la instancia actual, en la que no acumulan triunfos: quedaron en el cuarto lugar de Italia 1990 y Rusia 2018, Mundial en el que el delantero Harry Kane fue máximo artillero con seis gritos