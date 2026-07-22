En San Luis, Racing fue campeón del fútbol femenino por primera vez en su historia

San Luis quedará marcada en la historia del fútbol femenino de Racing Club por ser el lugar en donde se coronó campeón de Primera División por primera vez. El triunfo del equipo dirigido por el ex Boca Héctor Bracamonte por 2 a 0 ante San Luis FC le permitió la consagración.

Es tan importante el logro para el equipo celeste y blanco, que algunos dirigentes de peso estuvieron en San Luis para ver el último partido. El presidente Diego Milito; Sebastián Saja, director deportivo, y Delfina Merino, la Leona que es la encargada del fútbol femenino en la institución, viajaron a la provincia con la delegación.

Las chicas de Racing consiguieron el campeonato gracias al triunfo ante las locales y por la derrota de San Lorenzo, que en la última fecha perdió ante Lanús y quedó en el segundo puesto. Ambos equipos habían llegado al final en igualdad de puntos.

El primer tiempo del encuentro desarrollado en la Villa Deportiva mostró a Racing muy superior a San Luis FC, potenciado por el hecho de que tenía que buscar el campeonato, en tanto que las puntanas no tenían más aspiraciones que sumar puntos de más.

No obstante, las chicas puntanas resistieron el empate hasta los 11 minutos del segundo tiempo, cuando en una jugada muy confusa Rocío Bueno embistió en el área chica y puso el 1 a 0. Pese a los tibios intentos locales en busca del empate, cuando faltaban 5 cinco minutos, la colombiana Marleidy Cossio puso el 2 a 0.

A partir de entonces, al equipo de Avellaneda solo le quedó esperar que corrieran los minutos tanto en San Luis como en Valentín Alsina.