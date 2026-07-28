Germinal, el primer rival del "Juve" en la lucha por seguir en el Federal "A"

Germinal de Rawson será el primer rival que tendrá Juventud Unida Universitario de San Luis, en la segunda fase (Reválida) del Torneo Federal “A”. El partido, correspondiente a la Zona “B” de la Reválida, está previsto para el 2 de agosto.

Diez equipos integrarán este grupo y nueve la Zona “A”. Los dos últimos de cada agrupamiento descenderán al Torneo Argentino del Interior 2027, por lo que cada partido que ahora dispute el “Juve” será al todo o nada, con sabor a final.

En la ronda “Campeonato” participarán 18 equipos divididos en dos zonas de nueve. Los primeros cuatro clasificarán a cuartos de final. Los primeros cinco ganarán el derecho de jugara la Copa Argentina 2027.

Todo esto se definió en el sorteo que este lunes se llevó a cabo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Zona "B"

Fecha 1 (2 de Agosto)

Dep. Rincón (Rincón de los Sauces) vs. Guillermo Brown (Puerto Madryn)

Fundación Amigos (Russell) vs. Círculo Deportivo (Comandante Nicanor Otamendi)

Germinal (Rawson) vs. Juventud Unida Universitario (San Luis)

At. Club San Martín vs. Costa Brava (General Pico)

Sol de Mayo (Viedma) vs. Santamarina (Tandil)

Fecha 2 (8 de Agosto)

Sol de Mayo (Viedma) vs. Dep. Rincón (Rincón de los Sauces)

Santamarina (Tandil) vs. At. Club San Martín

Costa Brava (General Pico) vs. Germinal (Rawson)

Juventud Unida Universitario (San Luis) vs. Fundación Amigos (Russell)

Círculo Deportivo (Cdte. Nicanor Otamendi) vs. Guillermo Brown (Puerto Madryn)

Fecha 3 (12 de Agosto)

Dep. Rincón (Rincón de los Sauces) vs. Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi)

Guillermo Brown (Puerto Madryn) vs. Juventud Unida Universitario (San Luis)

Fundación Amigos por el Deporte (Russell) vs. Costa Brava (General Pico)

Germinal (Rawson) vs. Santamarina (Tandil)

At. Club San Martín vs. Sol de Mayo (Viedma)

Fecha 4 (16 de Agosto)

At. Club San Martín vs. Dep. Rincón (Rincón de los Sauces)

Sol de Mayo (Viedma) vs. Germinal (Rawson)

Santamarina (Tandil) vs. Fundación Amigos por el Deporte (Russell)

Costa Brava (General Pico) vs. Guillermo Brown (Puerto Madryn)

Juventud Unida Universitario (San Luis) vs. Círculo Deportivo (Nicanor Otamendi)

Fecha 5 (23 de Agosto)

Dep. Rincón (Rincón de los Sauces) vs. Juventud Unida Universitario (San Luis)

Círculo Deportivo (Comandante Nicanor Otamendi) vs. Costa Brava (General Pico)

Guillermo Brown (Puerto Madryn) vs. Santamarina (Tandil)

Fundación Amigos por el Deporte (Russell) vs. Sol de Mayo (Viedma)

Germinal (Rawson) vs. At. Club San Martín

Fecha 6 (30 de Agosto)

Germinal (Rawson) vs. Dep. Rincón (Rincón de los Sauces)

At. Club San Martín vs. Fundación Amigos por el Deporte (Russell)

Sol de Mayo (Viedma) vs. Guillermo Brown (Puerto Madryn)

Santamarina (Tandil) vs. Círculo Deportivo (Comandante Nicanor Otamendi)

Costa Brava (General Pico) vs. Juventud Unida Universitario (San Luis)

Fecha 7 (6 de Septiembre)

Dep. Rincón (Rincón de los Sauces) vs. Costa Brava (General Pico)

Juventud Unida Universitario (San Luis) vs. Santamarina (Tandil)

Círculo Deportivo (Comandante Nicanor Otamendi) vs. Sol de Mayo (Viedma)

Guillermo Brown (Puerto Madryn) vs. At. Club San Martín

Fundación Amigos por el Deporte (Russell) vs. Germinal (Rawson)

Fecha 8 (13 de Septiembre)

Fundación Amigos por el Deporte (Russell) vs. Dep. Rincón (Rincón de los Sauces)

Germinal (Rawson) vs. Guillermo Brown (Puerto Madryn)

At. Club San Martín vs. Círculo Deportivo (Comandante Nicanor Otamendi)

Sol de Mayo (Viedma) vs. Juventud Unida Universitario (San Luis)

Santamarina (Tandil) vs. Costa Brava (General Pico)

Fecha 9 (20 de Septiembre)

Dep. Rincón (Rincón de los Sauces) vs. Santamarina (Tandil)

Costa Brava (General Pico) vs. Sol de Mayo (Viedma)

Juventud Unida Universitario (San Luis) vs. At. Club San Martín

Círculo Deportivo (Comandante Nicanor Otamendi) vs. Germinal (Rawson)

Guillermo Brown (Puerto Madryn) vs. Fundación Amigos por el Deporte (Russell)

Zona "A"

Fecha 1 (2 de Agosto)

At. Escobar vs. Boca Unidos (Corrientes)

Defensores (Puerto Vilelas) vs. Sarmiento (Resistencia)

El Linqueño vs. Sp. Atlético Club (Las Parejas)

Gimnasia (Concepción del Uruguay) vs. Tucumán Central (San Miguel de Tucumán)

LIBRE: Independiente (Chivilcoy).

Fecha 2 (8 de Agosto)

Tucumán Central (San Miguel de Tucumán) vs. El Linqueño (Lincoln)

Sp. Atlético Club (Las Parejas) vs. Defensores (Puerto Vilelas)

Sarmiento (Resistencia) vs. At. Escobar

Boca Unidos (Corrientes) vs. Independiente (Chivilcoy)

LIBRE: Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay).

Fecha 3 (12 de Agosto)

Independiente (Chivilcoy) vs. Sarmiento (Resistencia)

At. Escobar vs. Sp. Atlético Club (Las Parejas)

Defensores (Puerto Vilelas) vs. Tucumán Central (San Miguel de Tucumán)

El Linqueño (Lincoln) vs. Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay)

LIBRE: Boca Unidos (Corrientes).

Fecha 4 (16 de Agosto)

Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay) vs. Defensores (Puerto Vilelas)

Tucumán Central (San Miguel de Tucumán) vs. At. Escobar

Sp. Atlético Club (Las Parejas) vs. Independiente (Chivilcoy)

Sarmiento (Resistencia) vs. Boca Unidos (Corrientes)

LIBRE: El Linqueño (Lincoln).

Fecha 5 (23 de Agosto)

Boca Unidos (Corrientes) vs. Sp. Atlético Club (Las Parejas)

Independiente (Chivilcoy) vs. Tucumán Central (San Miguel de Tucumán)

At. Escobar vs. Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay)

Defensores (Puerto Vielas) vs. El Linqueño (Lincoln)

LIBRE: Sarmiento (Resistencia).

Fecha 6 (30 de Agosto)

El Linqueño (Lincoln) vs. At. Escobar

Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay) vs. Independiente (Chivilcoy)

Tucumán Central (San Miguel de Tucumán) vs. Boca Unidos (Corrientes)

Sp. Atlético Club (Las Parejas) vs. Sarmiento (Resistencia)

LIBRE: Defensores (Puerto Vilelas).

Fecha 7 (6 de Septiembre)

Sarmiento (Resistencia) vs. Tucumán Central (San Miguel de Tucumán)

Boca Unidos (Corrientes) vs. Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay)

Independiente (Chivilcoy) vs. El Linqueño (Lincoln)

At. Escobar vs. Defensores (Puerto Vilelas)

LIBRE: Sportivo Atlético Club (Las Parejas).

Fecha 8 (13 de Septiembre)

Defensores (Puerto Vilelas) vs. Independiente (Chivilcoy)

El Linqueño (Lincoln) vs. Boca Unidos (Corrientes)

Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay) vs. Sarmiento (Resistencia)

Tucumán Central (San Miguel de Tucumán) vs. Sp. Atlético Club (Las Parejas)

LIBRE: Atlético Escobar (Belén de Escobar).

Fecha 9 (20 de Septiembre)

Sp. Atlético Club (Las Parejas) vs. Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay)

Sarmiento (Resistencia) vs. El Linqueño (Lincoln)

Boca Unidos (Corrientes) vs. Defensores (Puerto Vilelas)

Independiente (Chivilcoy) vs. At. Escobar

LIBRE: Tucumán Central (San Miguel de Tucumán).

Fuente: Ascenso del Interior