Alquilar en San Luis es casi imposible: los jóvenes no pueden irse de casa

La inflación habitacional, los requisitos de ingreso y los sueldos que no alcanzan obligan a los jóvenes puntanos a estirar la permanencia en la casa familiar o compartir vivienda para poder pagar.

Es una realidad muy compleja que afecta a muchísimos jóvenes en San Luis y en todo el país y la combinación de alquileres elevados, requisitos de ingreso restrictivos y salarios que no acompañan a la inflación crea una barrera enorme para lograr la emancipación.

Esto obliga a estirar la permanencia en la casa familiar o a buscar alternativas como compartir vivienda para dividir gastos porque el ingreso de un joven no alcanza para sostener un alquiler solo.

Para entender mejor la situación actual existen distintos factores clave de la problemática que golpean directo al bolsillo. Primero, la inflación habitacional con precios de los alquileres en la provincia que aumentan a un ritmo que suele superar los incrementos salariales promedio. Segundo, los costos de ingreso con el mes de depósito, el mes de adelanto, las comisiones inmobiliarias y los gastos de certificación de firmas que representan una suma inicial muy alta imposible de juntar. Tercero, las garantías exigidas porque conseguir garantías propietarias o recibos de sueldo que tripliquen el valor del alquiler es un freno importante para quienes tienen trabajos informales o recién empiezan.

Frente a este escenario los jóvenes aplican alternativas y estrategias de adaptación para poder independizarse de alguna manera:

Una es el co-living o alquiler compartido para dividir los gastos fijos como alquiler, expensas, servicios e internet entre amigos o estudiantes y así amortiguar el impacto financiero.

Otra es la negociación directa buscando contratos con dueños para evitar las comisiones de las inmobiliarias, aunque requiere mayor cautela legal.

Y la última es el presupuesto estricto utilizando la regla 50/30/20 adaptada a la realidad local para juntar el colchón de ingreso con 50% para necesidades, 30% para deseos y 20% para ahorro.

El cuadro completo muestra una generación que quiere salir pero no puede, con sueldos que se licúan, alquileres que se disparan y un Estado provincial que mira de costado mientras miles de jóvenes postergan su proyecto de vida.