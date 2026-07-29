San Luis rumbo al torneo "Argentino de Pelota a Paleta" de mayores

La Federación de Paleta de San Luis será una de las trece animadoras del "82° Campeonato Argentino de Pelota a Paleta" de Mayores de primera categoría en trinquete que, entre el 31 de julio y el 2 de agosto, se disputará en Gualeguay, Entre Ríos.

Andrés Villegas, Alfredo “Puly” Villegas y Nicolás Berruezo, bajo la dirección técnica de Mariano Gómez, representarán y defenderán el prestigio alcanzado por la paleta puntana, en un certamen que congregará a los mejores exponentes del país.

El torneo ha generado una gran expectativa, ya que según definen los anfitriones "será como ser sede de un mundial". Esto se debe a “que las parejas que han resultado ganadoras del campeonato argentino de primera, después han representado al país y, salvo en una edición, en la mayoría de los mundiales se han consagrado campeones”, destacó el presidente del club de Pelota de Gualeguay, Nicolás Carbone.

Además de San Luis han confirmado su participación delegaciones de la Metropolitana, de Provincia de Buenos Aires, de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut, Río Negro, Salta y Tucumán, entre otras jurisdicciones.