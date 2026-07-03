"Pirulo" sana con su humor y entretiene con sus historias

Cada vez que “Pirulo” vino a San Luis las salas teatrales se llenaron y los puntanos rieron de punta a punta. Todo está dado para que este fin de semana la experiencia se repita y ambos tilden queden tachados. En la función de Villa Mercedes, el domingo, ya agotaron los tickets; y en la de San Luis, el sábado, quedan unos pocos. El otro punto, el de la risa, está garantizado.

Como todo el público que va a ver al muñeco y a sus dos acompañantes, el ventrílocuo Mauro Villaverde y el humorista Gerardo Coniglio, los puntanos están preparados para pasar un rato con música, actuaciones y otros personajes que giran en torno al protagonista, como Marta y Juana. "Ellas también se ganaron el corazón del público", aseguró Mauro.

En Villa Mercedes. "Pirulo en el aire", el nombre del nuevo espectáculo, se presentará el domingo a las 20:30 en el teatro de El Viejo Mercado; en tanto que en San Luis estará un día antes, el sábado 4, en el auditorio Mauricio López de la UNSL a partir de las 21:30. En ambos casos, producción de Diego Sosa manager group.

Villaverde presenta a su creación como “un narrador de historias al estilo de Luis Landriscina”. “No es cuentista, no cuenta chistes”, agregó el creador, quien recuerda de sus pasos anteriores por San Luis el afecto que el público siempre les demostró.

“En todos lados nos reciben muy bien porque hacemos un humor para toda la familia, algo que no es tan común en estos tiempos”, dijo Mauro, quien señaló que los próximos pasos de la obra son Montevideo y el teatro Opera de Buenos Aires.

Luego del éxito de “Titánico”, el show que pasó por la provincia hace unos años, el grupo llega con “Pirulo en el aire”, un espectáculo renovado que convocó, como en los inicios del personaje, a tres generaciones. “A veces –declaró Mauro- entre el público está el hijo con su padre y con su abuelo”.

Una de las consignas que repiten los 11 miembros del equipo de “Pirulo”, sea su función arriba o abajo del escenario, es que “el humor sana”. Acaso esté relacionada esa forma de ver el trabajo con los inicios del personaje, cuando la pandemia estaba en su punto alto y la gente no podía salir de su casa.

“Creo que ese puede ser el motivo por el que la gente considera que “Pirulo” la salvó de momentos complicados, como la depresión y ese tipo de cosas”.