Cambio de planes: Infantino decidió no privatizar el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció mediante un mensaje difundido en las plataformas oficiales del organismo que decidió dejar sin efecto la iniciativa conocida como FIFA Forward Enterprise (FFE).

La propuesta, que contemplaba la cesión de derechos comerciales y la organización de determinados eventos a empresas privadas, había generado una fuerte resistencia entre varias confederaciones, entre ellas la UEFA, la Concacaf y la AFC, lo que terminó por bloquear su avance.

En su comunicado, Infantino señaló que el proyecto buscaba ofrecer nuevas herramientas de desarrollo para las asociaciones miembro, especialmente en federaciones con menos recursos, y que su implementación dependía de un respaldo mayoritario dentro de la estructura de la FIFA. Sin embargo, explicó que el proceso de consultas reveló diferencias profundas entre los actores involucrados, incompatibles con el objetivo de fortalecer la unidad dentro del fútbol mundial.

El titular de la FIFA sostuvo que, tras evaluar las posiciones de las confederaciones y de los distintos sectores consultados, quedó claro que la iniciativa había generado tensiones que contradecían el espíritu con el que fue concebida. Por ese motivo, confirmó que el plan no seguirá adelante y que la organización retomará el camino del consenso para definir futuros mecanismos de apoyo y crecimiento.

Infantino adelantó además que convocará a federaciones, confederaciones y otros actores relevantes en las próximas semanas para trabajar en alternativas que permitan impulsar el desarrollo del fútbol sin generar divisiones internas.

Según expresó, la prioridad será reforzar la cooperación y garantizar que cualquier nuevo programa responda a las necesidades reales de las asociaciones miembro y contribuya a expandir el deporte en todos los continentes.