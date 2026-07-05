Brasil fuera del Mundial 2026: Noruega ganó y pasó a cuartos

Es la primera vez que la verdeamarela es eliminada en los octavos de final desde el Mundial de Italia 1990 cuando cayó ante Argentina. Foto: AP Photo.

Con un espectacular doblete de Erling Haaland, Noruega dio un partido clave al imponerse por 2-1 al pentacampeón Brasil para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del partido entre México e Inglaterra.



Es la primera vez que la verdeamarela es eliminada en los octavos de final desde el Mundial de Italia 1990 cuando cayó ante Argentina. En contraste, Noruega sigue haciendo historia al llegar a unos cuartos de final.



Haaland rompió el cero en el marcador a los 79 minutos con un remate de cabeza desde el centro del área que dejó desconcertado al plantel brasileño, al tiempo que desató un eufórico festejo entre la afición noruega en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.



El ariete se encargó de cerrar el juego once minutos después cuando recibió un pase y al estar sin marca disparó con potencia un tiro que pasó incluso entre la zaga brasileña. Así, el noruego llegó a siete tantos en el torneo.



El arquero Ørjan Nyland también destacó en el encuentro al detener un penal de Bruno Guimaraes a los 14 minutos del duelo.



La verdeamarela marcó el tanto del honor en un tiempo de compensación que superó los 10 minutos cuando Neymar (90+10), uno de los últimos referentes del equipo, cobró un penal.



La Jornada/NA.

