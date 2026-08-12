En San Luis hay entre 80 y 100 personas durmiendo en la calle

La realidad está pegando fuerte en la ciudad de San Luis. Según Cáritas Diocesana, en la zona céntrica hay entre 80 y 100 personas viviendo en la calle. No de a ratos. De forma sostenida. Gente que duerme en veredas, en plazas, que va y viene buscando dónde pasar la noche. Algunos se refugian del frío debajo de los puentes y los grandes caños de desagües.

Y, el problema no es solo el techo. Es el plato de comida. Los números que maneja Cáritas, con datos del INDEC, asustan. Más del 53,8% de los puntanos son pobres. De ese total, al menos 1 de cada 10 ya es indigente. O sea, ni para comer le alcanza.

En los barrios populares la cosa está peor. Según el último informe del Monitoreo Económico, Social y Alimentario, el 74,2% de las familias tuvo que achicar el plato, saltear una comida o dejar de comprar cosas básicas porque la plata no llega. Y si en la casa hay alguien del Plan de Inclusión Social, el problema se duplica: el 82,4% pasa hambre.

"La gente viene, come y pregunta si se puede llevar vianda para los chicos. Eso te parte", cuentan desde Cáritas.

Mientras tanto son las organizaciones las que están tapando los agujeros. En Cáritas Catedral y Sagrado Corazón todos los martes hacen cena y van hasta 100 personas a buscar un plato caliente. También tienen desayunador y ropero solidario para el que necesita ropa.

En los barrios pasa lo mismo. En el “Eva Perón” está "Caritas de Caramelo". También están "Carita de Sol" y el "Comedor de Santi". Ahí se juntan viandas, se da una mano, se escucha.

Incluso hay gente laburando en lo más duro. Con el programa "Puente de Esperanza" de Cáritas acompañan uno por uno a los que están en calle, con consumo problemático o problemas de salud mental. Los escuchan, los contienen, los ayudan a buscar una salida.

"Sin los comedores y sin la gente solidaria, hoy habría muchos más con hambre en San Luis", dicen desde Cáritas. El dato es claro: hay más gente en la calle, hay más hambre, y las redes comunitarias están al límite sosteniendo lo que pueden.

Con la expansión de la pobreza e indigencia por toda la provincia, recién ahora el gobierno provincial, al ritmo del ‘paso de tortuga’ del Ministerio de Desarrollo Humano a cargo de Gustavo Bertolini, atinó a montar una carpa de refugio temporal en el Policlínico de Villa Mercedes