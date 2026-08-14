Lucas Caymes alertó que quieren vender los bienes de los puntanos sin ningún control

El diputado Lucas Agustín Caymes advirtió que el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPPE) es sinónimo de entrega, porque habilita al Ejecutivo provincial a vender bienes del Estado sin licitación y habilita todos los caminos para que todo se haga mediante venta directa, sin control de los puntanos.

"Las declaraciones tienen que ver con lo que señaló en sesión el diputado Lucas Caymes con respecto a lo que permite el RIPPE en San Luis: la venta de bienes del Estado de San Luis sin licitación y mediante venta directa", remarcó.

En el recinto de la Cámara de Diputados, Caymes fue directo al artículo 34: "Determina también la modificación del patrimonio de los puntanos en el artículo 34, en donde autoriza al Ejecutivo a vender el dominio privado, lo que son los bienes estatales".

Y marcó las falencias: "Esto no individualiza el uso, no fija un tope, no fija un plazo. Admite expresamente la venta directa y permite que el precio sea bonificado y financiado".

También cuestionó otros puntos. "El artículo 30 faculta al Ejecutivo a desafectar el dominio público. El artículo 42 lo habilita a transformar entes y sociedades del Estado en sociedades con participación estatal mayoritaria, incorporando capital privado".

Para el legislador, el problema es de fondo: "Esto qué quiere decir, señor presidente, que determina al Estado a vender un terreno sin un debate legítimo".

Caymes fue aún más duro y apuntó contra el gobernador. "Claudio Poggi aprobó su propia ley de tierras al estilo Milei", afirmó, en referencia a la delegación de facultades al Ejecutivo para disponer del patrimonio provincial.

El legislador aclaró que no se niega a discutir ventas puntuales, pero exige que pasen por la Legislatura. "Nosotros podemos estar de acuerdo en que hay terrenos en los cuales se puedan vender. Podemos estar de acuerdo o no, dando lo que es una discusión en este Estado legislativo. Si necesitamos privatizar una empresa estatal, debe dar en este recinto".

El cierre apuntó a la transparencia. "No le podemos delegar todas las facultades al Ejecutivo a hacer lo que quiera. ¿Quién decide que se vende? ¿A quién? ¿Por cuánto? Los bienes de San Luis no son del Gobierno, son de todos y merecen transparencia y control. Por eso, señor presidente, nosotros observamos muchos puntos de los cuales no estamos de acuerdo".