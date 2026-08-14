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Economía familiar

Uno de cada tres puntanos tiene atrasos de más de 90 días en sus deudas

La inflación y el uso de la tarjeta para comprar comida generaron una "bola de nieve" financiera. Qué hacer si no podés pagar el mínimo y a dónde pedir ayuda

Por redacción
| 14 de agosto de 2026

La situación es crítica y real. El 34% de los habitantes de San Luis registra atrasos de más de 90 días en el pago de sus deudas y eso nos posiciona entre las jurisdicciones con mayor índice de morosidad de toda la Argentina.

 

La combinación es letal: inflación, caída del poder adquisitivo y el uso de tarjetas de crédito para cubrir la compra de alimentos. Eso generó un efecto "bola de nieve" financiero que para muchas familias ya es insostenible.

 

Si estás pasando por esto o querés asesorar a alguien, hay alternativas legales y financieras para frenar el crecimiento de la deuda antes de que sea tarde.

 

 

¿QUÉ PASA SI NO PODÉS PAGAR NI EL MÍNIMO?

 

Cuando dejás de pagar el mínimo se activan 3 cosas al toque: Primero te inhabilitan la tarjeta y te bloquean el plástico de inmediato. Después empiezan a correr intereses punitorios que se suman de forma diaria al saldo total que debés. Y por último entrás al Veraz porque quedás en las categorías de morosidad del Banco Central BCRA y después no te presta nadie.

 

 

5 PASOS URGENTES PARA FRENAR LA DEUDA EN SAN LUIS

 

 

1. Pedí el "Stop Debit"

 

Si tenés el pago mínimo o total adherido al débito automático de tu cuenta sueldo, cancelalo antes del vencimiento desde tu home banking. ¿Para qué? Para que el banco no te deje la cuenta en cero y te quedes sin efectivo ni para comer.

 

 

2. Pedí un plan de refinanciación

 

Llamá al banco emisor de la tarjeta y pedí pasar la deuda a cuotas fijas. Las tasas de refinanciación bancaria son altas, pero son muchísimo menores que los intereses por mora de la tarjeta o las tasas de usura de las billeteras virtuales que pueden rozar el 500% anual.

 

 

3. Asesorate en Defensa del Consumidor de San Luis

 

Andá a las oficinas locales o llamá para pedir una mediación con el banco. Ojo con esto: la Ley 24.240 prohíbe que los cobradores te hostiguen, te intimiden o llamen a tus familiares o al trabajo para reclamar el pago.

 

 

4. Da de baja el plástico

 

Por la Ley de Tarjetas de Crédito 25.065 tenés derecho a dar de baja la tarjeta en cualquier momento, aunque tengas deuda pendiente. Esto corta de forma definitiva los costos fijos por renovación o mantenimiento mensual que te siguen sumando.

 

 

5. No te quedes solo

 

El primer paso es hablar. Con el banco, con Defensa del Consumidor, con un abogado. Quedarse callado hace que la deuda crezca sola.

 

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