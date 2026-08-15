Leo Funes, el artista que consolidó su carrera con dedicación y magia

El desafío que se propuso Leo Funes para su carrera fue entretener a los más chicos, aún con la advertencia, oída una y mil veces, de que la infancia es un público complicado, más en tiempos de Tik Tok en los que la diversión debe ser inmediata. Sin embargo, el artista de ahora 30 años aceptó el reto y construyó, con paciencia y con saliva, una profesión cada vez más consolidada, producto del trabajo más que de la magia.

El artista -actor, escritor, músico en la adolescencia, pero sobre todo mago- tomó con responsabilidad el reto de dedicar su trabajo a las infancias. “Una vez –cuenta- charlé con un mago de Buenos Aires y le dije que me preocupaba que mientras estaba haciendo el show los chicos se me abalanzaban y yo no podía controlarlos, y él me dijo que eso era bueno, porque si el show fuera malo los chicos se irían”.

Funes nació en los barrios de la primera rotonda del Cerro de la Cruz y creció con su abuela, dos hermanos más chicos y su mamá, quien lo llevó a León Gieco, Andrés Calamaro, Charly García y Fito Paéz, los artistas con los que el adolescente musicalizó su vida. En aquellos años combinó su paso por la escuela Lucio Lucero con clases de guitarra en el “Bellas artes”. “Nunca fui muy ducho”, agregó, humilde.

“En una clase de magia, un profesor tomó un libro de Borges y dijo que cada cuento de ahí era un truco de magia. Salí de la clase, fui a una librería y me compré un libro. Me voló el bocho”.

Fanático de Harry Potter, uno de los regalos más recibidos por Leo fueron las cajas de magia, “que venían muy incompletas por entonces, las instrucciones eran muy malas”. Sin embargo, en un libro que llegó a su poder encontró un truco con el que empezó un largo camino.

“Un día estaba con un grupo de amigos tomando mate y arriba de la mesa había un mazo de cartas. Lo agarré y empecé a hacer el mismo truco, a todos, uno por uno. Quedaron encantados y apenas llegué a casa me puse a estudiar otro, y otro, y otro”, señaló uno de los pocos magos que hay en la provincia.

Leo, no obstante, siente que la cantidad de colegas ilusionistas que hay en San Luis es en realidad proporcional al del resto del país. “El mago es el nicho más chico del arte. No es que haya pocos magos, es una especialidad que en general no tiene muchos que la hagan. En un circo hay más payasos, malabaristas, acróbatas que magos”, dijo y agregó que en realidad lo que falta en San Luis son artistas en general. “Me parece que habría que incentivar y crear ambiente” para revertir esa situación.

En su constante afán por moverse, hace un par de años Funes incursionó en el mentalismo, un apartado de la magia que le permite llegar a otro público y expandir su propuesta. Dice que le gusta por las reacciones que tiene la gente. “Ya no hay habilidad de manos que valgan, ahí empieza a jugar la mente y la sorpresa del público es otra. Es otro nivel de asombro”.

Fue por René Lavand (“el mejor mago del mundo”) que el puntano comprendió que la literatura y el ilusionismo están relacionados. “Él en sus magias contaba relatos y me llamó la atención. Eso me llevó a investigar en la poesía y en la literatura”, explicó Funes, quien reafirmó esa sensación cuando en una clase de magia le dijeron que Jorge Luis Borges era una lectura recomendada. “Un profesor –recordó- tomó un libro y dijo que cada cuento de ahí era un truco de magia. Salí de la clase, fui a una librería y me compré un libro. Me voló el bocho”.

La relación con las letras siguió a tal punto que es frecuente asistente a los encuentros de poesía que hay en la ciudad, donde se anima a leer y recitar algunos de sus relatos, pero siempre con la insistencia de que fue la magia la que lo llevó a las letras.

En paralelo, junto a sus compañeros de la carrera de Teatro de la Universidad Nacional de San Luis, el mago gestiona “Cortitas y al pie”, un ciclo de obras breves en la que despunta el vicio como organizador. “Es un espacio para que crezca la actividad teatral. No es fácil realizar esa tarea en la provincia, pero lo hacemos con mucho entusiasmo”.