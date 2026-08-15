Terremoto en Colombia causó casi 300 víctimas, según reportes oficiales

La cifra de fallecidos por el reciente sismo de magnitud 7,4 en Colombia ascendió hoy sábado a 294, con 3.935 heridas, 320 desaparecidas y 353 personas rescatadas, informó la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).

La entidad detalló en su último reporte que la catástrofe afectó a 54.008 familias y 115.461 personas en 448 municipios de 15 departamentos del país, donde hay 66 edificios colapsados, 14.493 viviendas destruidas y 81.506 viviendas averiadas tras el movimiento telúrico.

"Durante la sesión, se confirma que el Gobierno nacional avaló la presencia de apoyo internacional con equipos de búsqueda y rescate desde Estados Unidos, Ecuador e Israel, certificados por la ONU (Organización de las Naciones Unidas)", señaló el organismo colombiano en su cuenta de X.

La Unidad advirtió que hasta el momento las capacidades de respuesta del país no han sido superadas, pero se valora la llegada de más apoyo internacional.

"También se reporta que cuatro departamentos y 63 municipios ya están cargando la información en el Registro Único de Damnificados (RUD) para centralizar, coordinar y agilizar las acciones de respuesta en los territorios afectados", explicó.

Entre tanto, según se ha documentado en redes sociales, toneladas de ayuda humanitaria provenientes de ciudades de todo el país y de gobiernos extranjeros, siguen llegando a los damnificados del terremoto que tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó (noroeste).

Agencia Noticias Argentinas.