Según el INDEC, criar a un hijo, en julio, demandó más de $680.000

En julio, criar a un hijo de entre 4 y 5 años, según el INDEC, costó $ 554.646. Foto: NA (Magnific).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este martes el costo mensual de la canasta de crianza para niños de hasta los 12 años, que osciló entre los $545.683 y los $697.268.

Criar a un hijo de entre 6 y 12 años durante el mes de julio costó $697.268, mientras que, para costear los gastos de un menor de 1 a 3 años, se debió emplear la suma de $649.935.

¿Qué tiene en cuenta el INDEC para concluir en dichos montos?

En el análisis, el INDEC mide el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo que se destina a su cuidado.

Canasta de crianza en julio de 2026, según las edades

Menores de 1 año

$545.683

Infantes de 1 a 3 años

$649.935

Tramos de 4 y 5 años

$554.646

Niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años

$697.268

Costo de bienes y servicios: ¿cómo se forma?

El informe del INDEC indica que “para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza”.

¿Cuál fue el costo de bienes, servicios y cuidado para cada crianza durante julio?

Costo de bienes y servicios

Menores de 1 año

$177.233

Infantes de 1 a 3 años

$228.850

Tramos de 4 y 5 años

$291.467

Niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años

$361.566

Costo del cuidado

Menores de 1 año

$368.450

Infantes de 1 a 3 años

$421.086

Tramos de 4 y 5 años

$263.179

Niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años

$335.702

También, “dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera)”.

Asimismo, sobre el costo del cuidado indica que “para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría 'Asistencia y cuidado de personas' del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”.

Agencia Noticias Argentinas.