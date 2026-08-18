Según el INDEC, criar a un hijo, en julio, demandó más de $680.000
El número corresponde a un menor de entre seis y 12 años, según la Canasta de Crianza del instituto.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este martes el costo mensual de la canasta de crianza para niños de hasta los 12 años, que osciló entre los $545.683 y los $697.268.
Criar a un hijo de entre 6 y 12 años durante el mes de julio costó $697.268, mientras que, para costear los gastos de un menor de 1 a 3 años, se debió emplear la suma de $649.935.
¿Qué tiene en cuenta el INDEC para concluir en dichos montos?
En el análisis, el INDEC mide el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo que se destina a su cuidado.
Canasta de crianza en julio de 2026, según las edades
Menores de 1 año
$545.683
Infantes de 1 a 3 años
$649.935
Tramos de 4 y 5 años
$554.646
Niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años
$697.268
Costo de bienes y servicios: ¿cómo se forma?
El informe del INDEC indica que “para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza”.
¿Cuál fue el costo de bienes, servicios y cuidado para cada crianza durante julio?
Costo de bienes y servicios
Menores de 1 año
$177.233
Infantes de 1 a 3 años
$228.850
Tramos de 4 y 5 años
$291.467
Niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años
$361.566
Costo del cuidado
Menores de 1 año
$368.450
Infantes de 1 a 3 años
$421.086
Tramos de 4 y 5 años
$263.179
Niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años
$335.702
También, “dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera)”.
Asimismo, sobre el costo del cuidado indica que “para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría 'Asistencia y cuidado de personas' del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”.
Agencia Noticias Argentinas.
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