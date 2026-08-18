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Según el INDEC, criar a un hijo, en julio, demandó más de $680.000

El número corresponde a un menor de entre seis y 12 años, según la Canasta de Crianza del instituto.

Por redacción
| Hace 4 horas
En julio, criar a un hijo de entre 4 y 5 años, según el INDEC, costó $ 554.646. Foto: NA (Magnific).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este martes el costo mensual de la canasta de crianza para niños de hasta los 12 años, que osciló entre los $545.683 y los $697.268.

 

 

Criar a un hijo de entre 6 y 12 años durante el mes de julio costó $697.268, mientras que, para costear los gastos de un menor de 1 a 3 años, se debió emplear la suma de $649.935.

 

 

¿Qué tiene en cuenta el INDEC para concluir en dichos montos?

 

 

En el análisis, el INDEC mide el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo que se destina a su cuidado.

 

 

Canasta de crianza en julio de 2026, según las edades

 

 

Menores de 1 año

 

$545.683

 

Infantes de 1 a 3 años

 

$649.935

 

Tramos de 4 y 5 años

 

$554.646

 

Niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años

 

$697.268

 

 

Costo de bienes y servicios: ¿cómo se forma?

 

 

El informe del INDEC indica que “para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza”.

 

 

¿Cuál fue el costo de bienes, servicios y cuidado para cada crianza durante julio?

 

 

Costo de bienes y servicios

 

Menores de 1 año

 

$177.233

 

Infantes de 1 a 3 años

 

$228.850

 

Tramos de 4 y 5 años

 

$291.467

 

Niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años

 

$361.566

 

Costo del cuidado

 

Menores de 1 año

 

$368.450

 

Infantes de 1 a 3 años

 

$421.086

 

Tramos de 4 y 5 años

 

$263.179

 

Niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años

 

$335.702

 

 

También, “dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera)”.

 

 

Asimismo, sobre el costo del cuidado indica que “para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría 'Asistencia y cuidado de personas' del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”.

 

 

Agencia Noticias Argentinas.

 

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