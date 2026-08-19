Padres de EFI reclaman elecciones y apuntan contra Laura Sánchez por la situación del club

Padres de jugadores del club EFI hicieron público su malestar por la situación institucional, económica y edilicia que atraviesa la entidad y reclamaron que se convoque a elecciones para renovar sus autoridades.

El planteo surgió durante una reunión de familias convocada para abordar diferentes problemas que afectan principalmente a las divisiones formativas. Dos madres de jugadores de la categoría 2011 apuntaron directamente contra Laura Sánchez, a quien identificaron como la presidenta de la institución, y aseguraron que continúa en el cargo pese a que su mandato habría vencido.

“El Gobierno ha dado mucha ayuda y el club no la está recibiendo porque Laura sigue todavía como presidenta cuando ya venció su mandato y no deja hacer elecciones”, sostuvo una de las madres.

Según las familias, esa situación institucional impidediría que EFI pueda recibir asistencia, algo que termina por repercutir directamente sobre los chicos.

“Perjudica mucho a los chicos y el club se mantiene con las cuotas de los padres nada más, pero no es suficiente. Hay que mantener muchas cosas”, agregaron.

Rifas, bingos y ventas para comprar lo necesario

La situación obliga a las familias a buscar alternativas para conseguir indumentaria y elementos para los jugadores.

Las madres explicaron que realizan rifas, bingos y ventas para comprar uniformes de invierno y verano, pecheras, pantorrilleras y otros elementos necesarios para entrenar. “Es a esfuerzo de padres y de los chicos que salen a vender”, resumió una de ellas.

El reclamo también alcanza al estado de las instalaciones. Las familias aseguran que el predio se encuentra deteriorado y que durante los últimos años no recibió las mejoras necesarias. “Muchos chicos vienen porque es su escape y el club está deteriorado. No se le ha puesto un peso, está igual que siempre”, cuestionaron.

Según relataron, la situación provocó incluso que algunos jugadores decidieran continuar su formación en otras instituciones.

Sin luz para entrenar de noche

Uno de los problemas más concretos es la falta de iluminación en el predio. Las prácticas deben realizarse temprano porque durante la noche no se puede utilizar la cancha.

La situación obliga a finalizar las prácticas alrededor de las 19 o 19:30 y limita las posibilidades de organizar horarios compatibles con las actividades escolares.

En medio de los cuestionamientos, las familias destacaron el trabajo de los profesores y separaron su responsabilidad de los problemas dirigenciales. “Los profesores se portan de diez, no hay nada que decirles, pero tampoco pueden hacer mucho más ellos”, remarcaron.

Preguntas sobre los recursos

Las madres también plantearon interrogantes sobre la administración económica del club. Además de las cuotas que pagan las familias, señalaron que cuando EFI disputa partidos como local se cobran entradas y esos recursos ingresan a la institución.

“Obviamente que la plata ingresa al club. ¿Qué pasa después? No sabemos”, manifestó una de las entrevistadas.

También cuestionaron que, mientras existen esos ingresos, quienes trabajan diariamente con los chicos deban recurrir a sus propios recursos para sostener las actividades.

“Los profes que están o la gente que está ahora pone plata de su bolsillo para que los chicos tengan pelota, para poder entrenar todo. Y eso no debería ser así”, señalaron.

Las madres reconocieron que desde la incorporación de nuevos integrantes a la conducción los jugadores reciben una mayor contención, aunque remarcaron que el problema económico e institucional continúa. “Todos los otros clubes tienen una ayuda. ¿Por qué nosotros no la podemos tener?”, cuestionaron.

Para las familias, la salida pasa por normalizar definitivamente la situación institucional. Por eso, el reclamo tiene un nombre propio y un pedido concreto: que Laura Sánchez dé un paso al costado y se convoque a elecciones para que EFI pueda renovar sus autoridades y comenzar una nueva etapa.

Mientras esa definición no llegue, sostienen, son los padres, profesores y hasta los propios chicos quienes continúan haciendo rifas, vendiendo y poniendo dinero para mantener en funcionamiento las categorías formativas.