Nación y mandatarios del Norte Grande avanzan en un nuevo esquema para zonas cálidas

El Gobierno nacional concretó un encuentro con gobernadores y referentes técnicos del Norte Grande para evaluar el esquema de subsidios energéticos en las regiones de altas temperaturas.

La reunión de la Mesa de Diálogo estuvo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, acompañados por la secretaria de Energía, María Tettamanti, y el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

Durante la jornada, las autoridades nacionales recibieron a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy), junto a los equipos de Energía de las diez provincias que componen la región.

Encuentro clave.

El encuentro tuvo lugar tras la presentación formal realizada días atrás por las jurisdicciones provinciales, en la cual solicitaron contemplar el incremento en la demanda de energía eléctrica durante los períodos de mayor temperatura.

Como resultado de las conversaciones entre los equipos técnicos de ambas partes, se consensuó una propuesta técnica orientada a adecuar los parámetros de subsidios para las áreas clasificadas como cálidas y muy cálidas.

Según informaron desde el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, los funcionarios de la administración nacional y los gobiernos subnacionales continuarán con las labores conjuntas para definir los aspectos operativos y proceder a su posterior implementación.