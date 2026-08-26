Estados Unidos frenó temporalmente las citas para visas de inmigrante en todo el mundo

El Gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para la tramitación de visas de inmigrante en sus embajadas y consulados de todo el mundo, en medio de un endurecimiento de los controles migratorios impulsado por la administración de Donald Trump.

La medida afecta a personas que buscan radicarse de manera permanente en territorio estadounidense, entre ellas familiares de ciudadanos norteamericanos y trabajadores patrocinados por empleadores. En cambio, no alcanza a las visas de no inmigrante utilizadas para turismo, estudios o estadías laborales temporales.

Según informó el Departamento de Estado, la modificación de las citas responde a un programa de capacitación global destinado a los funcionarios consulares de las embajadas y consulados estadounidenses.

La formación apunta a reforzar y unificar los criterios utilizados para analizar si una persona que pretende emigrar a Estados Unidos podría convertirse en una denominada “carga pública”, es decir, depender en el futuro de determinadas asistencias estatales.

Como consecuencia del programa, solicitantes que ya tenían entrevistas programadas comenzaron a recibir avisos de reprogramación. Hasta el momento no se informó una fecha concreta para la normalización del sistema de turnos.

La decisión forma parte de una política migratoria más restrictiva del segundo mandato de Trump, que profundizó los controles tanto sobre la inmigración irregular como sobre los mecanismos legales para establecerse en el país.

La pausa se conoció pocos días después de que una jueza federal anulara otra disposición del Gobierno estadounidense que había suspendido la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. La magistrada consideró que el Departamento de Estado no tenía facultades para establecer una prohibición general basada exclusivamente en la nacionalidad de los solicitantes.

La nueva medida tiene un alcance diferente: no establece una prohibición por país ni implica, por ahora, el rechazo de las solicitudes. Se trata de una interrupción temporal de las entrevistas consulares mientras los funcionarios reciben nuevas instrucciones para evaluar los pedidos de residencia permanente.