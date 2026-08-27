Estudiantes le ganó a Barracas Central y está en cuartos de final

Estudiantes jugó un gran partido, en el que tuvo una nutrida cantidad de llegadas de peligro, y derrotó por 3-1 a Barracas Central por los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

En un partido disputado en el estadio Norberto Tomaghello, los goles del local fueron convertidos por el defensor Kevin Jappert, en contra y a los 39 minutos del primer tiempo; el volante Baltasar Rodríguez, a los cinco del segundo tiempo; y el delantero Guido Carrillo, a los 42, mientras que el atacante Norberto Briasco descontó a los 38 del complemento.

Con el triunfo, el “Pincha” sigue en camino de ganar su segunda Copa Argentina, habiendo sido el campeón de la edición 2023, y clasificó a los cuartos de final, instancia en la que se deberá medir con Platense que en los penales derrotó a Instituto de Córdoba.

Ya están en cuartos Riestra que enfrentará a Banfield, Racing que debe esperar el ganador de Boca vs. Vélez, Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlético Tucumán.

Cozzani es cosa seria

Platense se impuso por 3-1 ante Instituto en la tanda de penales, luego de una actuación heroica del arquero Juan Pablo Cozzani y tras haber empatado 1-1 en tiempo regular.

En un partido parejo y de alto vuelo por ambos lados que se disputó en el estadio "Marcelo Bielsa", de Newell’s, los goleadores fueron el delantero Matías Tissera, en 27 minutos del primer tiempo, y el defensor Tomás Silva, cuando iban ocho del complemento.

Ya en la tanda de penales, para el equipo de Martín Palermo marcaron el extremo Franco Zapiola, el defensor Agustín Lagos y el volante Bautista Merlini, mientras que Juan Pablo Cozzani hizo el resto: se quedó con los disparos del defensor Diego Sosa y los delanteros Facundo Suárez y Jonás Acevedo; solo le convirtió el central Jonathan Galván, y le dio la clasificación a su equipo.

Así, el “Calamar” avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina, está en la misma instancia en la primera Libertadores de su historia, y se medirá con Estudiantes, con fecha, horario y estadio a confirmar.