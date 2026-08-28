Un chico “armado” por las calles de Candelaria: en moto y sin casco
Un video difundido en redes sociales muestra a un menor en una polémica situación, infringiendo varias normas, en medio de versiones sobre peleas y vínculos políticos.
Un video que circuló en las últimas horas a través de redes sociales encendió las alarmas en Candelaria. En las imágenes se observa a un grupo de menores en lo que –según manifestaron los vecinos- aparenta ser un enfrentamiento.
Entre ellos, un menor a bordo de una motocicleta "sostiene un cuchillo" en la mano, transitando sin casco y sin inmutarse por ninguna infracción a las normas viales más elementales.
A pesar de que el material audiovisual contiene sonidos que muestran "risas", el hecho causó indignación y preocupación en la comunidad por la naturalización de la violencia entre los jóvenes.
Según los comentarios vertidos, el conductor carecería de licencia de conducir y habría dudas sobre la documentación del vehículo.
Asimismo, en la localidad trascendió que el menor tendría vínculos o conocidos en el ámbito de la política y la administración municipal, lo que incrementó las críticas respecto al control vial y la seguridad.
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