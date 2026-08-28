  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

13°SAN LUIS - Viernes 28 de Agosto de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

13°SAN LUIS - Viernes 28 de Agosto de 2026

EN VIVO

Preocupación

Un chico “armado” por las calles de Candelaria: en moto y sin casco

Un video difundido en redes sociales muestra a un menor en una polémica situación, infringiendo varias normas, en medio de versiones sobre peleas y vínculos políticos.  

Por redacción
| Hace 1 hora
Hay varias versiones sobre el hecho. pero a muchos les preocupa el nivel de "imprudencia" e "impunidad". Foto: captura de video.

Un video que circuló en las últimas horas a través de redes sociales encendió las alarmas en Candelaria. En las imágenes se observa a un grupo de menores en lo que –según manifestaron los vecinos- aparenta ser un enfrentamiento.

 

 

Entre ellos, un menor a bordo de una motocicleta "sostiene un cuchillo" en la mano, transitando sin casco y sin inmutarse por ninguna infracción a las normas viales más elementales.

 

 

A pesar de que el material audiovisual contiene sonidos que muestran "risas", el hecho causó indignación y preocupación en la comunidad por la naturalización de la violencia entre los jóvenes.

 

 

Según los comentarios vertidos, el conductor carecería de licencia de conducir y habría dudas sobre la documentación del vehículo.

 

 

Asimismo, en la localidad trascendió que el menor tendría vínculos o conocidos en el ámbito de la política y la administración municipal, lo que incrementó las críticas respecto al control vial y la seguridad.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo