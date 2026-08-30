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15°SAN LUIS - Domingo 30 de Agosto de 2026

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15°SAN LUIS - Domingo 30 de Agosto de 2026

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Sofía Calvo habló de cosas importantes con los puntanos

La psicóloga pasó por el Auditorio Mauricio López con su espectáculo "Es hora de hablar" y soprendió a su público puntano. Acaba de lanzar su nuevo libro, "La vida después de entender la ansiedad".

Por redacción
| Hace 5 horas
Fotos: María Emilia De Sante, @memiliads
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