Sofía Calvo habló de cosas importantes con los puntanos
La psicóloga pasó por el Auditorio Mauricio López con su espectáculo "Es hora de hablar" y soprendió a su público puntano. Acaba de lanzar su nuevo libro, "La vida después de entender la ansiedad".
Por redacción
| Hace 5 horas
Fotos: María Emilia De Sante, @memiliads
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