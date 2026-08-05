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Año de la Educación

Aseguran que peligra la matrícula de una escuela por fallas en el transporte

Se trata del establecimiento agrotécnico ubicado en el paraje San Miguel. El recorte deja sin clases a alumnos del interior y expone la desigualdad de derechos frente a la capital provincial.

Por redacción
| Hace 2 horas
La comunidad educativa atraviesa un complejo panorama. Foto: Redes sociales Escuela Técnica N°32.

El derecho a la educación en el norte de San Luis atraviesa un momento crítico. La Escuela Técnica N° 32 "Juan Pascual Pringles", ubicada en el paraje San Miguel, enfrenta la posible pérdida de gran parte de su estudiantado tras la interrupción del servicio de transporte escolar subsidiado.

 

 

Según informaron en una carta abierta, la empresa proveedora resolvió congelar las prestaciones debido a que la tarifa por kilómetro abonada mediante la cooperadora resulta insuficiente para cubrir los costos operativos reales.

 

 

La problemática afecta directamente a jóvenes procedentes de Quines, Candelaria, Luján, Leandro Alem, San Francisco, San Martín, Las Chacras y El Talita, quienes no disponen de un sistema de transporte público alternativo para llegar al establecimiento.

 

 

Frente a esta parálisis, las alternativas oficiales plantean reducir la inscripción únicamente a residentes locales o exigir un bono contributivo a las familias rurales, medidas que comprometen la continuidad del proyecto pedagógico agrotécnico y la economía de los hogares de la zona.

 

 

Esta coyuntura evidencia una disparidad territorial sustancial. Mientras en la ciudad capital rige el Boleto Estudiantil Gratuito y existen traslados garantizados para la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), los estudiantes de la zona rural carecen de garantías mínimas de movilidad para sostener sus trayectorias escolares.

 

 

La inquietud de la comunidad educativa se profundizó el viernes pasado, durante el aniversario 78 de la institución, cuando la comitiva del Gobernador provincial transitó frente al edificio rumbo a la localidad de Candelaria sin efectuar una parada en el establecimiento.

 

 

Ante el riesgo inminente de deserción escolar, familias, docentes y vecinos reclaman una intervención estatal directa que restablezca el esquema de subsidios y garantice la igualdad de oportunidades para la juventud del interior provincial.

 

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