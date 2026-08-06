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Negativa

Los legisladores oficialistas le cerraron la puerta al turismo

El bloque opositor pidió una ley de ayuda económica a empresarios y comerciantes que sufren la baja de visitas y la magra temporada. Pero los diputados poggistas se negaron a tratarla. 

Por redacción
| 06 de agosto de 2026

El Frente Justicialista impulsó un proyecto de Emergencia turística en la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis para intentar frenar la crisis del sector. El propósito del proyecto era declarar la Emergencia Turística y Comercial en todo el territorio de San Luis debido a los niveles críticos de ocupación.

 

 

Según datos del sector, la temporada invernal está con ocupación muy baja y los empresarios advierten que no llegan a cubrir los costos. Con hoteles vacíos y restaurantes con pocas mesas, pidieron auxilio urgente.

 

 

Las medidas propuestas buscaban dar un respiro inmediato. La iniciativa planteaba alivio fiscal, subsidios en tarifas de servicios públicos y asistencia financiera directa para hoteleros, cabañeros, gastronómicos y comerciantes locales. La idea era que el Estado acompañe a quienes viven del turismo mientras dure la crisis y la caída del consumo.

 

 

Pero el proyecto no llegó a debatirse. El bloque oficialista que responde a Claudio Poggi rechazó el tratamiento sobre tablas de la iniciativa en la Legislatura puntana. Con esa decisión se impidió su debate inmediato y se dejó al sector sin las respuestas de urgencia solicitadas.

 

 

Para los comerciantes de Merlo, Potrero, San Francisco y la capital, esto significa seguir peleando mes a mes con alquileres altos, boletas que no paran de subir y ventas que no alcanzan. Muchos ya evalúan cerrar o reducir personal.

 

 

Con la inflación comiendo los ahorros y las familias eligiendo priorizar la comida antes que una escapada, el turismo puntano pide a gritos políticas que lo sostengan. Por ahora, la respuesta en la Legislatura fue un no.

 

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