La banca que dejó Perano abre un interrogante para Poggi

La banca que dejó vacante el fallecimiento de la diputada Luciana Perano abrió un nuevo escenario político en la Legislatura de San Luis. De acuerdo con la Ley de Paridad de Género y el orden de la lista oficialista, quien debería ser convocada para ocupar ese lugar es María Fabiana Zárate, actual fiscal de Estado del gobernador Claudio Poggi.

El tema no es menor y el tiempo corre. Si bien ni la Constitución Provincial ni la Constitución Nacional establecen un plazo específico para cubrir una vacante producida por fallecimiento, el tiempo transcurrido ha dado lugar a distintas interpretaciones y especulaciones dentro del ámbito político.

Uno de los análisis que circula sostiene que el oficialismo enfrenta un dilema institucional. Zárate ocupa un cargo estratégico como fiscal de Estado, responsable de la representación jurídica del Poder Ejecutivo, por lo que su eventual incorporación a la Cámara de Diputados implicaría reorganizar una función considerada clave dentro del Gobierno.

A ello se suma otro elemento político: en caso de que Zárate no aceptara asumir la banca, el siguiente lugar en la lista corresponde a Ailén Chaine, dirigente de Libres del Sur, un espacio que en los últimos tiempos tomó distancia del oficialismo a partir de diferencias políticas. Para el Gobierno sería incómodo que una banca que ganó el oficialismo termine en manos de un sector que hoy hace oposición.

La definición sobre la cobertura de la banca trasciende un simple trámite legislativo y forma parte de un equilibrio político e institucional más amplio.

También se menciona como parte del debate público el rol que Zárate desempeñó en distintos expedientes de alto impacto institucional, entre ellos el proceso impulsado contra la jueza Cynthia Fernández Paz y actuaciones vinculadas al caso El Caburé, causas que generaron una intensa discusión política y judicial en la provincia. Estos antecedentes contribuyen a que la decisión sobre la vacante legislativa sea observada con especial atención por el arco político de San Luis.

Para la familia puntana, más allá de los nombres, lo importante es que la Legislatura funcione y que no se trabe la representación. Pero está claro: quien defina Poggi sobre esta banca va a marcar cómo se para el oficialismo de acá a 2027.