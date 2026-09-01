Cerraron 344 empresas y se perdieron casi 4 mil empleos privados desde 2023

El sector comercial y empresarial de San Luis atraviesa uno de los momentos más críticos de la última década. La contracción del consumo, el encarecimiento de los servicios y la caída de la actividad productiva terminaron por quebrar el entramado de pequeñas y medianas empresas que sostiene el empleo privado en la provincia.

Según los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que fueron expuestos esta semana en la Legislatura durante el debate por el nuevo régimen de promoción económica, San Luis perdió desde diciembre de 2023 un total de 344 empresas con trabajadores registrados y 3.942 puestos de trabajo formal en el sector privado.

En noviembre de 2023 la provincia contaba con 55.120 trabajadores privados registrados y en abril de 2026 esa cifra había descendido a 51.178, lo que marca el ritmo de la sangría.

El dato más preocupante es que la desaparición de unidades productivas en San Luis alcanza el 7,22 por ciento, por encima del promedio nacional que se ubica en el 5,2 por ciento. Esto significa que la provincia está cerrando empresas a un ritmo más acelerado que el resto del país.

A nivel nacional el fenómeno es similar, con más de 30 mil empleadores menos y más de 411 mil empleos registrados perdidos desde fines de 2023, de acuerdo a los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

En el aglomerado del Gran San Luis esta crisis se refleja con una tasa de desocupación que ya trepó al 2,7 por ciento, acompañada por un incremento de la subocupación que llega al 7,3 por ciento y un avance alarmante de la informalidad laboral. Si bien la desocupación sigue siendo una de las más bajas del país, ese número esconde una realidad mucho más dura, porque para las estadísticas oficiales alcanza con haber trabajado una hora en la semana para ser considerado ocupado, mientras que en los hogares puntanos el ingreso no alcanza para llegar a fin de mes.

Las cámaras de almaceneros y comerciantes advierten que las ventas continúan por debajo de las expectativas mínimas y que esa caída sostenida obliga a los locales a recortar personal o reducir jornadas laborales para evitar el cierre definitivo. De cada diez vecinos, apenas tres están al día con las tasas municipales, porque los sueldos no superan los 400 mil pesos y solo de luz deben pagar 150 mil. El recorte del consumo es directo y golpea de lleno en el comercio de cercanía, que es el primero en sentir el freno de la economía.