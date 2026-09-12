Nattali Miranda, el año del despegue y consolidación de su sueño musical

Una de las herramientas que marcaron la personalidad y la carrera de Nattali Miranda fue la musicalidad de Villa Mercedes, la ciudad donde vive desde que tiene 12 años. Ahora, con 31, la cantante consideró que este es el año de su despegue, una etapa para la que se preparó durante toda su vida.

Su participación en “Este es mi sueño”, el programa de Canal 13 conducido por Guido Kaczka, puede ser un camino más hacia esa consolidación que espera desde que, cuando era poco más que una adolecente, grabó un disco en La casa de la Música y Osvel Costa, el histórico productor, le sugirió que usara el seudónimo con la doble T.

En el ciclo nacional, la villamercedina es una de las postulantes a participar del concurso junto a Guillermo Andino, el periodista con quien ya hizo una incendiaria versión de “Tengo”, el clásico de Sandro. “Trabajar con una persona que tiene tanta experiencia en la televisión es, para mí, espectacular. Si hubiera tenido que elegir un compañero probablemente lo hubiese elegido a él por la generosidad, el nivel de percepción y la manera en que se entrega al juego”, dijo la cantante, quien observó en el conductor su interés por la música.

“El arte me define en todo, en todo lo que hago, siempre está muy latente y muy presente. Soy todo eso”.

Esta semana, Miranda viajará nuevamente a Buenos Aires para luego de unos ensayos grabar su segunda presentación en el programa, luego de superar la primera instancia. Sin embargo, la base de la nueva era está en la propia Nattali, quien se ve más sólida y más cercana a su identidad musical en este período.

La joven dijo que este año tomó la decisión de encaminarse de manera más profesional y asumir más proyectos musicales y recitales en vivo. “La posibilidad de estar en la tele es parte de eso”, sostuvo.

Gran parte de la sensación musical que invade a la cantante es por la ciudad donde vive y se desarrolló en todos los aspectos. Aunque es nacida en San Nicolás de los Arroyos, sus padres se radicaron en la ciudad de la Calle Angosta y a partir de allí la joven terminó la secundaria, estudió Marketing e Inglés en la ULP y aprendió a tocar la guitarra, el piano, el ukele y el bajo.

Nattali es nieta de “Pepe” Miranda, un histórico guitarrista mercedino que la impregnó de folclore. “Eso era lo que se escuchaba en mi casa, la raíz musical siempre estuvo muy presente en la familia”, dijo la cantante, quien si se tiene que definir prefiere un concepto más amplio.

“El arte me define en todo, en todo lo que hago. Si bien la música no es mi fuente principal de ingreso, el arte siempre está muy latente y muy presente. Soy todo eso”, sostuvo Nattali, quien en 2024 vivió seis meses en Londres y se abrió a otro mundo. “Fue una gran experiencia que hizo que me conociera a mí misma. El viaje fue para adentro”.

Pero, como es de esperar, siempre regresa a Villa Mercedes. “Para mi formación fue clave ver la cultura musical y el empuje que tiene la provincia y me cambió mucho vivirlo desde adentro”, agregó respecto a la selección que la benefició con la grabación del disco.

Miranda pidió que se aprovechen las cosas que tiene San Luis a nivel cultural y abogó porque se sigan impulsando, más allá de lo que suceda con su carrera. “Todavía en mi mente no tengo muy marcado qué va a ser de mí en la música, eso sería ponerme un techo”, dijo la cantante, quien no obstante tiene en claro que la consolidación “en una carrera que es muy difícil” es el próximo paso.

El transcurrir del tiempo y la experiencia la llevó a incursionar también en la composición, una zona de su arte que sabe que la expone, aún con sus inseguridades. “Componer me permitió entender algunas cosas que, por ahí, a nivel vida, las entendía de otra forma. Cuando las explayo en una canción, en una letra, toman otro sentido”.

También la perspectiva le dio la certeza que la decisión de sus padres de radicarse en Villa Mercedes “fue lo mejor que pudieron haber hecho” y sostuvo que se siente “profundamente puntana”.

La experiencia le entregó también la enseñanza de no encasillarse, de entender que puede hacer varias cosas a la vez. Ese es el mensaje que quiere dejar Nattali: que limitarse es perder oportunidades, que la exploración es el sentido central de la vida. Esas indagaciones le permitieron entender que desde que era una niña recién llegada a la provincia ya sabía cuál era el camino.