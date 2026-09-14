Fanáticos del 504 se reunirán en Los Molles

Luego de un fin de semana tuerca, los motores no se callan porque un grupo de fanáticos tiene la cabeza en la organización del segundo encuentro de Peugeot 504 que se realizará el 10 y 11 de octubre en Los Molles. A la espera de una respuesta acorde a la historia del modelo, la expectativa es enorme.

No solo en eso se basa la esperanza de los organizadores. Hasta ahora, quienes llevan adelante la iniciativa recibieron preguntas de todo el país en la que los dueños de los autos piden información con la idea de participar y viajar a San Luis.

“El Peugeor 504 es un clásico que sigue vigente, un ícono de la automotriz nacional que muchos fanáticos tienen guardados en su casa como si fueran una joyita o porque fue de su padre o su abuelo”, dijo Oscar Artaza, presidente del Club del 504 en Córdoba y uno de los organizadores.

Irrompible, la version pick up del modelo “todavía se ve en las calles, en empresas de fletes o en otros trabajos”, aseguró el fanático, quien concluyó que “semejante máquina” fue creada para eso.

El primer encuentro se realizó el año pasado en Carlos Paz para celebrar los 10 años del club que reúne a los seguidores del 504 en la provincia vecina y juntó a 60 autos de todo el país, San Luis inclusive, y hasta de Chile, con un conductor que cruzó la Cordillera y las Altas Cumbres con un diesel. “Empezamos con una página de Facebook, hicimos tarjetas por la calle y así nos fuimos reuniendo”, recordó Artaza.

Los interesados en ser parte del encuentro en suelo puntano tienen que enviar un mensaje al 351 2136111 y avisar que estará presente. “No se cobra inscripción y estamos preparando algunos pequeños obsequios para los participantes”, adelantó Artaza.

El encuentro será en el camping El Talar y comenzará con un asado el sábado al mediodía y por la tarde habrá una caravana hasta Los Molles y una exposición nocturna en la plaza del pueblo. El domingo se repetirá el desfile por la mañana, habrá almuerzo en el camping y se hará un recorrido por las localidades vecinas antes de la despedida.

“Hacemos todo para que sea un punto de encuentro, de conocernos y reencontrarnos con los que vinieron al encuentro anterior. El Peugeot 504 es un auto familiar y nuestra intención es esa: reunir a la familia”, concluyó Oscar.