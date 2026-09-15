Calculan que hay 170 mil pobres en San Luis y uno de cada tres no llega a fin de mes

En las calles de San Luis hay dolor y a las autoridades parece no importarle.

La pobreza volvió a golpear con fuerza en la provincia y las proyecciones técnicas advierten que entre 7.000 y 18.300 puntanos cayeron en la pobreza solo en el primer semestre de 2026. Con estos números, el cálculo sitúa en 170.277 los puntanos pobres bajo el escenario conservador, cifra que puede trepar hasta los 181.593 si se considera el arrastre local, lo que significa que 1 de cada 3 habitantes de la provincia se encuentra en esta situación.

El análisis toma como base las mediciones nacionales publicadas por La Nación a partir de la consultora ExQuanti y la Universidad Torcuato Di Tella, las cuales indican que a nivel país se sumaron 1,7 millones de nuevos pobres en seis meses.

Al extrapolar estas variaciones al territorio provincial —donde el INDEC mide únicamente al Gran San Luis, un aglomerado que representa el 46,6% de la población—, se evidencia el impacto de la crisis.

Si se toma el acumulado desde que la pobreza dejó de caer, a fines de 2025, se habla de entre 12.000 y 31.000 puntanos más que se sumaron a la pobreza en menos de un año.

Desde el plano político, el informe cuestiona la falta de un plan de contención por parte del Estado provincial, señalando que la suba de la pobreza no estuvo acompañada por refuerzos en la asistencia alimentaria, generación de empleo genuino o apoyo al comercio minorista.

No son planillas de Excel. Son 7 mil familias que hasta hace seis meses llegaban a pagar el alquiler, la luz y el súper, y hoy ya no llegan. Son 18 mil vecinos de Villa Mercedes, de Merlo, de la capital, del interior.

La crítica que falta: ¿dónde está el Estado provincial? El dato nacional aborda el contexto, pero no explica todo. Porque la pobreza no sube sola. Sube cuando no hay políticas que la frenen.

Mientras la pobreza trepaba 3 puntos a nivel nacional, en San Luis no hubo un plan de contención que se vea en la calle. No hubo refuerzo de la asistencia alimentaria que compense la inflación de alimentos, no hubo generación de empleo genuino que saque a la gente de la changa, no hubo apoyo real al comercio chico que es el que da trabajo.

San Luis acompaña la caída nacional, pero sin red. Por eso esta proyección no es solo un número técnico. Es la radiografía de una gestión que mira cómo la gente se cae del sistema y no reacciona.

El INDEC va a ponerle el sello oficial el 24 de septiembre cuando publique el dato del Gran San Luis.