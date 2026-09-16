Interurbano: piden que vuelva el servicio de las 13:00 desde el norte puntano a San Luis

Residentes de Quines y otras localidades del norte puntano volvieron a poner sobre la mesa una problemática que se repite en el interior provincial: la conectividad. Solicitaron formalmente la restitución del servicio de las 13:00 horas de la empresa Blanca Paloma con destino a la ciudad de San Luis y denunciaron que no están siendo atendidos por la Secretaría de Transporte de la provincia.

“El pedido no tiene pertenencia partidaria ni busca generar conflicto. Es un reclamo de servicio público.

Según explicaron, ese horario que históricamente figura como salida única de lunes a viernes, era el que permitía a decenas de personas viajar a la capital por motivos esenciales: estudios y cuestiones educativas, trabajo, trámites laborales y personales, y sobre todo turnos y tratamientos médicos, incluidos pacientes oncológicos y personas que deben asistir a controles del INCUCAI.

"La falta de este servicio afecta especialmente a quienes no cuentan con otra alternativa de transporte", señalaron los vecinos. Y remarcaron: "Un horario de colectivo puede significar la posibilidad de llegar a un turno médico, estudiar, trabajar o realizar un trámite indispensable".

La empresa Blanca Paloma es la que cubre corredores que conectan a San Luis con varias localidades del norte puntano, un corredor estratégico donde Quines funciona como cabecera del departamento Ayacucho. Desde hace meses, los reclamos por frecuencia, cobertura y cumplimiento se repiten en distintos puntos del interior.

De hecho, no es un caso aislado. Ante los constantes reclamos de los usuarios por el servicio de transporte interurbano, el Defensor del Pueblo realizó un pedido de información a la Secretaría de Transporte por demoras, deficiencias y áreas geográficas que no están adecuadamente cubiertas. Ese pedido oficial confirma que la problemática del norte no es nueva y que sigue sin respuesta concreta para los vecinos.

En Quines, Candelaria y comunas cercanas como Luján, San Francisco del Monte de Oro y Leandro Alem, el colectivo es la única alternativa para muchos que no tienen vehículo propio. Sin el servicio de las 13:00, quienes tienen un turno a la tarde en el Hospital Central, en Terrazas o deben hacer un trámite en la capital, quedan directamente sin poder viajar o deben pagar remises privados con costos inaccesibles.

"Necesitamos que nuestra voz sea escuchada. Por nuestros vecinos, por nuestras familias y por una mejor conectividad para Quines y todo el norte de la provincia", cerraron.