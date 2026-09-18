Zanglá negó una denuncia por mala praxis y pide a medios poggistas retractarse

La diputada provincial María José Zanglá rechazó haber sido denunciada penalmente por mala praxis y afirmó que nunca realizó una práctica asistencial sobre la paciente mencionada en publicaciones recientes. También adelantó que intimará mediante carta documento a los medios que difundieron esa versión.



Según explicó, la primera intervención de la paciente ocurrió en 2021 en el Hospital San Luis, antes de que el Hospital Central "Ramón Carrillo" fuera inaugurado y puesto en funcionamiento. En ese momento, Zanglá no integraba aquella institución ni estaba a cargo de su gestión.



Luego, la mujer ingresó al Hospital Central "Ramón Carrillo" con un cuadro de abdomen agudo que requirió una nueva cirugía. Zanglá señaló que allí se detectaron complicaciones vinculadas con la primera operación y que la paciente atravesó una internación prolongada, con períodos de alta criticidad, a raíz de una fístula de alto débito y otras consecuencias de su cuadro clínico.



La legisladora sostuvo que su contacto con la paciente se produjo desde su función como directora del Hospital Central "Ramón Carrillo", durante el tratamiento de esas complicaciones. “No hice ninguna práctica asistencial sobre la paciente”, remarcó.



Además, aseguró que no fue notificada por la Justicia y que tampoco figura un proceso de esas características a su nombre en el portal oficial de consultas judiciales. “En el día de hoy decidimos tramitar intimación mediante carta documento a estos medios para que retracten lo que están manifestando”, afirmó.



Por último, vinculó la difusión de las publicaciones con una “cadena” posterior a la última sesión legislativa y consideró que existe un componente político y discrecional en el tratamiento del caso.