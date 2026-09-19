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La Escuela de Arte San Luis sigue en la cosecha de premios

El ballet dirigido por Marcelo Palacio obtuvo la Copa Challenge en un certamen en Santa Rosa de Calamuchita. Fueron 120 personas, que se preparan para un verano de zapateos y zambas.

Por redacción
| 19 de septiembre de 2026

Con 78 años de trayectoria y el reconocimiento del ambiente folclórico de toda la provincia, la Escuela de Arte San Luis cosecha sin parar premios y menciones en distintas competencias de todo el país. La más reciente fue en Santa Rosa de Calamuchita, donde el ballet puntano ganó la copa mayor del certamen.

 

 

Los bailarines de la agrupación consiguieron cerca de 20 primeros puestos en diversas categorías que se sumaron a algunos segundos que, a la vez, sumaron 195 puntos, suficientes para traerse la copa Challenge del festival.

 

 

En total la delegación puntana estuvo compuesta por 120 personas, por lo que para viajar se utilizaron dos colectivos “más algunos autos”, dijo Edgar Marcelo Palacio, el director de la escuela, quien estuvo acompañado por los profesores Lorena Flores, Maximiliano Cuello, Candela Palacio, Luciana Cadelago, Gustavo De Giusti y Tati Rodríguez.

 

 

Palacio indicó que esta etapa del año es propicia para prepararse para los festivales del verano, con el PreCosquín como meta.

 

 

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