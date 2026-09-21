Toyota Alianz se suma a YPF Luz para operar con energía renovable

Toyota Alianz, empresa líder y referente del sector automotor en San Luis, dio un nuevo paso en su compromiso con el cuidado del ambiente al sumarse al esquema de abastecimiento de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables que YPF Luz impulsa junto a Toyota Argentina.

La iniciativa se enmarca en la alianza que Toyota Argentina y YPF Luz sostienen desde 2018, cuando la automotriz comenzó a abastecer con energía 100% renovable su planta industrial de Zárate. Ahora, ese esquema se extiende a la red de concesionarios oficiales.

El acuerdo celebrado entre YPF Luz y Toyota Alianz contempla unos 162 MWh anuales de energía proveniente de parques eólicos y solares, un volumen equivalente al consumo anual de aproximadamente 40 hogares. Se estima que esto permitirá evitar cerca de 63 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero por año.

Pioneros en San Luis

“Para Alianz, ser parte de esta iniciativa representa mucho más que incorporar una nueva fuente de energía: es asumir nuestra responsabilidad como empresa sanluiseña y seguir acompañando el modelo de negocio cada vez más sustentable de Toyota. Nos enorgullece poder aportar, desde nuestra provincia, a un proyecto con impacto concreto en el cuidado del ambiente que, además, nos invita a seguir pensando cómo hacer las cosas mejor”, señaló el presidente de Toyota Alianz, Kevin Anzulovich.

Desde San Luis, Toyota Alianz reafirma así su compromiso con una forma de hacer negocios más responsable, eficiente y sustentable, acompañando el camino que Toyota Argentina construye junto a YPF Luz y toda su red de concesionarios oficiales.