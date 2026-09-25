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Valentina, cuarta en la última prueba y con la frente en alto

La puntana mejoró un puesto respecto a la clasificación de la mañana en la prueba Liderazgo femenino y estuvo muy cerca de acceder al podio. Se va de Santa Fe con una medalla de bronce. 

Por redacción
| Hace 1 hora

La despedida de los Juegos Suramericanos de Valentina Aguado estuvo muy cerca de coronarse con una nueva madalla. La escaldora puntana obtuvo el cuarto puesto en la compentencia de Liderazgo femenino y se fue de Santa Fe con una medalla colgada, la de bronce conseguida el martes en la categoría Boulder.

 

 

 

Valentina tuvo un cierre de torneo muy interesante que comenzó el viernes temprano, con la clasificación, en la que había terminado en la quinta colocación, lo que le permitió participar de la final, disputada a la tarde.

 

 

Otra vez la brasileña Anja Kholer, ganadora de la Boulder, se quedó con el oro y se convirtió en la dominadora absoluta de la Escalada en el continente. El podio fue completado por las chilenas Martina Castro y Matilde Cabezas.

 

 

 

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