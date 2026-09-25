De un taller en San Rafael a Grupo Paris: una historia que crece en San Luis

Antes de los salones de venta y de la llegada a San Luis, hubo un taller mecánico en San Rafael. La historia que Grupo Paris repasó durante la inauguración de sus nuevos concesionarios Peugeot y Citroën comenzó con una decisión familiar: instalarse en aquella ciudad mendocina, comprar un terreno de a poco y construir un lugar para trabajar.



Ese origen tuvo un momento decisivo en 1998, cuando la familia obtuvo la concesión oficial de Peugeot en San Rafael. Fue un desafío que amplió la actividad y abrió el camino para los proyectos que llegarían después.



A fines de 2014, ese recorrido tomó rumbo hacia San Luis. El grupo desembarcó con Peugeot y presencia en la capital provincial y en Villa Mercedes. Detrás de la decisión comercial también hubo una mudanza familiar, con hijos que acompañaron a sus padres y una provincia que hasta entonces conocían principalmente a través de estudios de mercado.



“San Luis nos recibió espectacularmente”, recordaron durante la celebración. Cerca de cumplir doce años desde aquella llegada, el balance reunió cifras y agradecimientos: de un equipo inicial de entre 20 y 25 empleados, el grupo pasó a vincular su actividad con más de 220 familias, según señalaron sus responsables.



La expansión sumó nuevas marcas y desafíos. En el repaso de su trayectoria, la empresa recordó la incorporación de Citroën en 2017, Honda Motos en 2018 y Chevrolet en San Luis en 2020. Dos años más tarde inauguró los nuevos concesionarios de Chevrolet y Honda Motos. En 2025, otro paso llevó su representación de Chevrolet a la provincia de San Juan.



Durante el encuentro, el reconocimiento a los trabajadores ocupó un lugar central. La familia destacó el esfuerzo cotidiano de quienes atienden a los clientes y sostienen el funcionamiento de las distintas áreas. También puso en palabras una de las satisfacciones de ese crecimiento: “Poder dar empleo nos llena de orgullo”.



Los clientes fueron parte de ese agradecimiento. De acuerdo con el balance compartido por la empresa, más de 5.000 realizaron alguna operación con el grupo a lo largo de estos años. Muchos de esos vínculos estuvieron representados en la inauguración, junto con amigos que viajaron para acompañar a la familia.



La apertura de los nuevos espacios de Peugeot y Citroën sumó otro capítulo a aquel comienzo en un taller de San Rafael. Y la continuidad ya tiene un proyecto concreto: completar la integración de la posventa en las nuevas instalaciones de San Luis.