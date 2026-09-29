La reconstrucción emocional de la familia superviviente

Cuando una persona muere por suicidio, la tragedia no termina con su muerte si no que continúa fracturando la vida de quienes sobreviven. No existe un después de manera automático ni una línea recta para recorrer el dolor; lo que si esta es un temblor que se propaga y permanece.



El duelo por suicidio es considerado uno de los procesos de duelo más complejos que puede atravesar una persona. No porque exista una única manera de vivir una pérdida ni porque todos los familiares desarrollen necesariamente problemas psicológicos, sino porque a la ausencia de quien murió suelen agregarse interrogantes particularmente difíciles: ¿por qué lo hizo?, ¿podría haberme dado cuenta?, ¿podría haber hecho algo?, ¿por qué no me pidió ayuda? a intentar reconstruir los últimos días juntos, las últimas conversaciones, los silencios, una mirada o una llamada telefónica. Se buscan señales donde antes quizá no podían reconocerse. Preguntas que dejan respuestas en silencio, y el alma doliendo, ardiendo de impotencia.



La experiencia puede ser todavía más traumática cuando una familiar presencia la muerte o es quien encuentra el cuerpo. Las imágenes pueden reaparecer de manera involuntaria, acompañadas de miedo, pesadillas, evitación, angustia o recuerdos intrusivos. Algunos de los estudios realizado con personas que habían perdido a un ser querido por suicidio encontró una asociación entre mayores sentimientos de culpa y síntomas de depresión, estrés postraumático y duelo prolongado.



Aunque esta demostrado que el suicidio es un fenómeno complejo y multicausal. No puede explicarse por una única conversación, una única decisión, una única persona ni un único acontecimiento. La propia Organización Mundial de la Salud señala que en él intervienen factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales a lo largo de la vida.



Detrás de cada cifra que impacta a la provincia de San Luis no solo hay una vida interrumpida, sino un entorno cercano que se despierta al día siguiente frente al abismo de las preguntas sin respuesta, la culpa insostenible y el peso aplastante del estigma.



Sin embargo, la bioética y la salud comunitaria nos recuerdan una verdad insoslayable: una persona no se reduce al modo en que murió, y la dignidad de su memoria tampoco puede quedar sepultada bajo el tabú de una sociedad indolente.



Es allí donde la postvención deja de ser una categoría técnica para convertirse en un imperativo ético y humano. La intervención profesional se vuelve especialmente importante cuando el sufrimiento compromete seriamente la vida cotidiana, persiste de manera intensa o aparecen pensamientos de muerte o de hacerse daño.



Si la prevención del suicidio es una prioridad de salud pública, el acompañamiento a las familias y amigos que atraviesan esta pérdida traumática debe ser su continuación natural.



Cuidar a los que quedan no es un acto de caridad; es una responsabilidad de las políticas públicas a implementar que exige recursos accesibles, presencia territorial y empatía institucional en cada rincón de nuestra provincia.



Acompañar este dolor no significa patologizarlo de entrada ni ofrecer consuelos apresurados. Si no abrir espacios donde se pueda hablar sin temor al juicio, integrar la labor profesional de la salud mental con las redes comunitarias y de fe, y construir una sociedad capaz de sostener la fragilidad cuando el alma arde de impotencia.



Hablar del suicidio responsablemente no significa promoverlo. Significa romper el silencio que impide pedir ayuda. Y hablar del duelo por suicidio significa reconocer algo todavía menos visible: detrás de cada persona que se fue quedan otras intentando aprender a vivir nuevamente con el vacío de su presencia.

