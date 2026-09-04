Otro síntoma: advierten una suba en el consumo de ansiolíticos y psicotrópicos

Las farmacias de San Luis comenzaron a registrar un crecimiento en el consumo de ansiolíticos, psicotrópicos y medicamentos destinados a tratar trastornos del sueño. Desde el sector aseguran que el aumento se profundizó después de la pandemia y que alcanza tanto a jóvenes como a adultos mayores.

El presidente de la Cámara de Farmacéuticos de San Luis, Ricardo Barañano, explicó que la demanda creció especialmente entre los productos utilizados para controlar la ansiedad y mejorar el descanso.

“Posterior a la pandemia hubo una expansión de todo este tipo de medicamentos, por todo lo que generó y quizá por el nivel de estrés que lleva la gente hoy”, señaló. Aclaró que los psicotrópicos se expenden bajo receta médica y sostuvo que también aumentó el consumo de productos naturales de venta libre utilizados como inductores del sueño.

Según Barañano, una de las dificultades que aparece con mayor frecuencia es la imposibilidad de conciliar el sueño. Frente a esos casos, remarcó la importancia de realizar una consulta médica para determinar el tratamiento adecuado y evitar la automedicación.

El farmacéutico indicó además que detrás de la demanda aparecen problemas laborales, salariales y personales. Esa situación, afirmó, también puede advertirse en el trato cotidiano con quienes llegan al mostrador.

“Uno nota la angustia y el nerviosismo en la gente. Está mucho más volátil y predispuesta a discusiones”, describió. También mencionó que los cambios en las rutinas laborales pueden alterar los horarios habituales de descanso y agravar los trastornos del sueño.

Otra fuente consultada para la nota coincidió en que creció de manera marcada la demanda de psicotrópicos, ansiolíticos y medicamentos psiquiátricos. Además, señaló que el fenómeno atraviesa distintas edades, desde jóvenes hasta personas de la tercera edad.

Las observaciones corresponden a la experiencia cotidiana del sector farmacéutico y no estuvieron acompañadas por estadísticas oficiales o porcentajes que permitan dimensionar el incremento. Tampoco surgió de las respuestas un aumento específico en el expendio de opiáceos, sino principalmente de psicotrópicos, ansiolíticos y productos vinculados con el sueño.