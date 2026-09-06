Alarma en Miami: un avión de carga se estrelló cerca del aeropuerto

Un avión de carga Boeing 767 se estrelló este domingo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, donde terminó atravesado sobre una carretera y envuelto en llamas, en un accidente que obligó a interrumpir temporalmente las operaciones aéreas.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la aeronave había despegado de San Juan, Puerto Rico, y se encontraba en la fase final de su vuelo hacia Miami cuando ocurrió el siniestro.

Videos difundidos por testigos mostraron una densa columna de humo negro y fuego saliendo de parte del fuselaje, mientras vehículos permanecían detenidos en los alrededores del lugar del impacto.

Las primeras imágenes indicaron que el carguero quedó mayormente intacto pese a los importantes daños visibles en su estructura.

Como consecuencia del incidente, el Aeropuerto Internacional de Miami activó un ground stop, una medida que suspendió temporalmente las salidas de vuelos mientras los equipos de emergencia trabajaban sobre la pista y en la zona donde quedó inmovilizada la aeronave.

La investigación quedó en manos de las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, que deberán determinar si el Boeing sufrió una falla mecánica, un despiste durante el aterrizaje u otra circunstancia que derivó en el accidente.

Mientras tanto, el caso continúa en desarrollo y se esperan nuevas precisiones sobre el estado de la tripulación y el impacto operativo en uno de los aeropuertos más transitados del país.